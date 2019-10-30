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瘋電影／計高一籌　老謀深算的行為藝術

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文／賴賴

▲▼計高一籌。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

故事有新意，獨立畫家職場劇，一位畫廊如何駕馭這位放蕩不羈的畫家，不僅使他的作品備受矚目，卻也讓他乖乖作畫，每個行業都有難度，而這部電影有驚喜，只是前一個小時劇情節奏偏慢，到一個小時開始的最後三十分鐘開始走戲，整體感是好看的。

看了這位作家的畫作，能理解他愛惜羽毛與藝術性格，而所有的事件從藝術角度去思考，是非就不是那麼重要了，這也是一種行為藝術的實驗，就這樣藝術圓滿了所有的殘缺，難怪藝術是大智慧，沒有是非只在於角度差異。

片　　名：計高一籌
英文名稱：My Masterpiece
類　　型：劇情、喜劇
上映日期：2019-10-09
片　　長：01時40分
導　　演：加斯頓杜帕拉特(Gaston Duprat)
演　　員：吉勒摩法蘭賽拉(Guillermo Francella) 、 路易斯布蘭多尼(Luis Brandoni)
國　　家：西班牙
語　　言：西班牙語
發行公司：海鵬


劇情大綱

這場瘋狂炒作，要讓他的畫作重返藝術之巔…
住在布宜諾艾利斯的亞瑟羅，經營一家畫廊，他雖充滿魅力，卻常不擇手段炒作藝術品，藉著靈活手腕與獨到眼光，賺進不少利潤。

亞瑟羅也是知名藝術家倫索的經紀人，兩人交情長達40年。倫索雖曾名噪一時，這些年卻人氣驟降，幾乎已被世界遺忘。加上他的個性乖僻厭世，總愛跟亞瑟羅作對，兩人矛盾愈發激烈。

有天倫索發生意外，命在旦夕。亞瑟羅一邊照料他，一邊急欲乘此良機，策劃一場瘋狂的炒作計畫，要讓倫索的畫作，一夜重返藝術之巔，並永遠改變他們的一生…。

▲▼計高一籌。（圖／yahoo）

▲獨立派的現代藝術家，對自己不滿的作品開槍，非常任性。

▲▼計高一籌。（圖／yahoo）

▲有機會將畫作推廣全世界，需要靠操作手段

▲▼計高一籌。（圖／yahoo）

▲藝術家是不是一定要死了，作品才能被欣賞認同。

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