▲ 新北國際紀錄片月29日府中15登場，國際金獎紀錄片免費觀賞。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2019新北市國際紀錄片月將於29日登場，展開為期1個月放映活動，分別於府中15新北市紀錄片放映院及限定版書店和平青鳥舉行。2019年選映多部精選奧斯卡、金馬獎、日舞影展等國際紀錄片大獎肯定之紀錄片，及新北市紀錄片獎優選作品，共計22場次、32部影片，免費入場，讓喜好紀錄片的觀眾一飽眼福。

新北市新聞局長蔣志薇表示，新北市紀錄片獎被稱為台灣紀錄片的搖籃，培育出的新生代導演，至今完成許多優秀的作品。我們一直期許能與紀錄片工作者一起並肩打拚，幫助他們走得更遠，其中記錄泰雅部落尋根故事的《翻越之後》影片，就是在新北市紀錄片獎拿到第一桶金，從短片發展成紀實長片，今年即將「回娘家」首映，希望未來還有更多的發展機會。

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▲ 新北國際紀錄片月29日府中15登場。

蔣志薇局長説，新北市紀錄片今年不斷開創新路，與國際接軌，策展選片主軸著重海外金獎影片，以及新北市紀錄片獎培育出來的導演及其作品，主題多元精采，希望提供觀眾更寬廣的觀影視角，也期許這些影片未來能在海外影展發光發熱，用軟實力說台灣的故事。

2019新北市國際紀錄片月自10月29日起至11月24日止，在府中15及和平青鳥放映，以每週一單元模式放映，包含「金獎推薦－國際紀錄片影展大賞」、「感動無所不在－新北市紀錄片獎導演作品」、「感動無所不在－2019新北市紀錄片獎優選」、「女力時代－當代女性群像」四個單元，並邀請導演或專家進行映後座談會與觀眾交流，活動免費入場，不需購票，歡迎影迷踴躍前往觀賞。

詳細場次表及影片簡介，請瀏覽：https://newtaipeicitydoc.pixnet.net/blog/post/468560933，或上「感動無所不在」臉書粉絲團查詢。

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