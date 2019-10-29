45歲老處男想結婚還「挑東挑西」　介紹23歲嫩妹嫌賺太少

▲45歲老處男想結婚還挑東挑西，連23歲嫩妹都打槍。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）



記者林彥臣／綜合報導

現代男女要結婚越來越困難，除了經濟問題之外，有些人眼高手低，所有擇偶條件全都以高標準要求，也是結不了婚的問題。就有網友在PTT八卦板問45歲男人想結婚開出的擇偶條件，引發網友的討論。

原PO在PTT八卦板PO文表示，在所有死黨當中就這個朋友沒結婚，168公分體重60公斤上下，聽說銀行裡有500多萬現金，不煙、不酒、不嫖、不賭，家中獨子，家境普通有一台Toyota，一間約700萬的龜山房，回家就是看電視，很省很居家的好男人，聽說還是處男，整天要哥們介紹妹給他。

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▲介紹35歲外型也漂亮的女生，卻嫌人家不會生。（圖／翻攝PAKUTASO）



原PO抱怨，介紹給她35歲算正的女生，卻嫌人家來了不會生，介紹給他23歲的，又嫌人收入不高，介紹家世好的，還嫌人長的不好看，問她要不要外籍，又覺得外籍只要他的錢.....就這樣介紹4、5次，大家也懶得介紹吧，所以「台男其實也滿難搞的」。

▲介紹23歲嫩妹，又嫌人家賺太少。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網友在推文中表示，「45歲台男，老人臭都飄出來了還挑」、「以為自己是阿部寬喔」、「45歲全部資產約1500萬是不是太魯，還挑三小，哈哈」、「不要阻礙別人修煉魔法，好嗎？」、「甲甲喇，人家都暗示的這麼明顯了他愛你」、「45有錢的，通常要的是感覺，不是年輕」。

台灣少子化已經是國安危機，但是少子化的源頭其實是未婚率，根據內政部2017年統計20~50歲適婚年齡未婚率，男性53.0%未婚，女性43.5。有學者預估，台灣到了2025年，將至少有35萬至40萬的男性找不到適合的女性結婚。

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