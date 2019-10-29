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快訊／終止合作金馬獎！AllSaints：堅決維護一中原則

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▲▼快訊／終止合作金馬獎！AllSaints：堅決維護一中原則。（圖／記者柯沛辰翻攝）

▲AllSaints原先攜手金馬影展，推出獨家設計款T恤。（圖／翻攝自官網）

記者柯沛辰／綜合報導

東倫敦時尚品牌AllSaints在28日宣布與金馬影展合作，推出獨家設計款T恤。不料事隔一天，AllSaints隨即在官方微博上發表聲明「堅決維護一個中國原則」，即刻終止與金馬獎合作。稍早記者查證，發現AllSaints金馬獎T恤的頁面已經被悄悄下架。

AllSaints今年邁入25周年，首度攜手金馬影展，除了為第56屆金馬獎設計獨家T恤，也原定11月19日與金馬執委會合辦酒會。如今疑似遭受壓力，AllSaints晚間在微博發聲明強調，始終堅決維護一個中國原則，嚴格秉承中國主權及領土完整。

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▲▼快訊／終止合作金馬獎！AllSaints：堅決維護一中原則。（圖／記者柯沛辰翻攝）

▲目前頁面已經消失。（圖／翻攝自官網）

AllSaints在聲明中指出，針對近日網路報導「AllSaints與金馬獎」事件，初衷僅限於對電影藝術的支持，因此第一時間終止合作，「AllSaints希望與中國人民保持已有的良好友誼，AllSaints尊重且敬愛中國及中國人民。」

據了解，原先這款獨家設計T恤由AllSaints英國創意部門操刀，以黑白兩色為主調，除了胸前標誌性的金馬獎LOGO，臂章還加入2019台北金馬影展主視覺，預計在官網、金馬獎影迷補給站及各大百貨公司專櫃販售，但現在恐怕告吹。

▲▼快訊／終止合作金馬獎！AllSaints：堅決維護一中原則。（圖／翻攝自微博／AllSaints）

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