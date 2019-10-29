蘇貞昌嗆馬英九「有臉講人權？」　陳水扁打臉：每個人都可談

▲陳水扁。（圖／翻攝自Facebook／YonGe Chen）



記者呂欣玫／綜合報導

對於前總統馬英九回擊「魔鬼說」，行政院長蘇貞昌日前再度砲轟「馬英九和『馬友友』們站在我的對立面，為威權服務，吃香喝辣，今天還有臉講人權？」對此，前總統陳水扁29日表示，每一個人都可以談論人權，也都享有人權，「從威權走向民主的果實，應該屬於全民共享，不應再分改革的一方或對立的一面不是嗎？」

蘇貞昌25日指出馬英九的密友律師陳長文在幾個月前，已經到香港為港府反送中解套來擘劃、為兇手辯護，更怒轟「魔鬼跟魔鬼中的魔鬼一一現形」，馬英九反擊，「講這些話的人，我覺得當院長不太合適了。」對此，蘇貞昌26日一早受訪時再度砲轟，當年馬英九和「馬友友們」為威權服務吃香喝辣，今天居然還有臉講人權。

不過，陳水扁則認為，重點是人權的普世價值，也是基本人權，不能剝奪也不能限制，每一個人都可以談論人權，也都享有人權，被害人有人權，加害人也有人權，站在歷史正確一邊的有人權，站在對立面的一方也有人權，「蘇貞昌有人權，馬英九有人權，陳長文有人權，律師當然也可以談論當事人的人權。」

陳水扁指出，他擔任立委時也曾跟所謂「站在對立面，為威權服務，吃香喝辣」的馬英九，進行「總統直選vs委任直選」辯論，當時，陳水扁主張總統直選，馬英九站在對立面，為威權服務，為國民黨的委任直選辯護，「難道我們能跟馬英九說，2008年你還有那個臉來參選直接民選的總統嗎？」

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