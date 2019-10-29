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苦追曾馨瑩…郭台銘第一次送愛心早餐　踢鐵板「謝謝你可以走了」　

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▲▼郭台銘與妻子曾馨瑩互動。（圖／翻攝郭台銘臉書）

▲郭台銘與妻子曾馨瑩互動。（圖／翻攝郭台銘臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前舉辦台中感恩之旅，神秘嘉賓夫人曾馨瑩一出現讓他又驚又喜，兩人玩起「默契大考驗」的遊戲時，更讓他想起初識曾馨瑩時的戀愛滋味。

郭台銘表示，剛認識曾馨瑩的時候，是因為要學跳舞，「但我第一眼是放在了她身上，反倒沒有看我的舞伴林志玲。」過去自己從未有送愛心早餐的舉動，但第一次就獻給曾馨瑩，還送到房間門口，沒想到吃完早餐，曾馨瑩問他，「你吃飽了嗎，那你可以先走了，謝謝。」

郭台銘當下當下心裡「苦甜參半」，不過他說，追求女孩子有時候會有一些小波折，既然認定了，也更需要勇氣去努力！

此外，兩人相處除了甜與苦，還有許多不一樣的滋味，當被問到誰比較會吃醋的時候，郭台銘說，「我們兩個人都會吃醋，但是就是因為在乎彼此，所以才會吃醋」。

郭台銘表示，感情裡最好的相處之道，就是彼此欣賞、看見對方的優點，「我與馨瑩就是如此」，要用一句話形容對方，曾馨瑩寫下「Man，鐵漢柔情」，郭台銘則寫下「認真的女孩最美麗！」這是我們彼此欣賞的默契！

▲▼郭台銘與妻子曾馨瑩互動。（圖／翻攝郭台銘臉書）

郭台銘在台中的感恩之旅中，聽到很多果粉的期望與鼓勵，接下來，郭台說，會專注於「郭台銘政經學校」的規劃，來培養有想法的年輕人在適當的時候參與公共事務，還有支持認同「讓政治為經濟服務」理念以及「六大福國利民政策」的立法委員候選人，也希望大家可以一起支持郭家軍，讓六大福國利民的好政策在明年新國會實現！

▲▼郭台銘與妻子曾馨瑩互動。（圖／翻攝郭台銘臉書）

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