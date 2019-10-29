華碩發表子品牌ProArt系列新品　完整產品線目標成為創作市佔龍頭

▲華碩共同執行長胡書賓。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今（29）日舉辦ProArt創作者系列新品，由共同執行長胡書賓率領團隊介紹，不僅要搶攻動畫、遊戲開發、電影製作、建築設計、產品設計等專業產品市場，並喊出要以完整產品線，包括筆電、桌機與顯示器等產品，目標成為台灣內容創作市佔龍頭。

胡書賓表示，華碩ProArt創作者系列從2011年累積能量，期望能讓許多優秀的內容創作者更專注在創作應用，並積極與台灣優秀的大專院校產學合作，像是與國立臺北科技大學攜手推出夢想應援計畫，就將專業創作人才的培育與支持成為ProArt品牌的核心工作之一。

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同時，以真正使用創作者產品的角度出發，華碩邀請到夢想動畫創辦人林家齊分享，以往市場上沒有專屬動畫師的專業產品，而ASUS ProArt創作者系列，以具備極致效能、穩定性高、色彩精準度等特色，為內容創作者提供完善的數位解決方案，解決創作者長期的耗時渲染、顏色失真等困擾。

華碩總經理林福能表示，ProArt創作者系列從去年第4季就開始準備，針對創作者真正需要的痛點來分析，推出的產品線非常完整，就會為了打團體戰，不僅與學校合作，還將攜手產業創作者領域合作，像是動畫師、設計師、建築師都是主打客群，目標搶攻台灣創作者市佔龍頭。

華碩產品處長陳怡君補充說明，過去在商用和消費市場有一群專業產品需求的客群，因此ProArt創作者系列就為消費者提供更完整的內容創作產品，規劃未來將以Ｗ系列主攻商用創作市場，並以H系列搶攻消費創作市場，延續華碩原本的市佔龍頭優勢。