蔡正元韓國瑜挺「交換生」政策　隨便找「蚊子館預算」就夠用了！

▲韓國瑜。（資料照／記者張榮恩攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜近日提出「交換學生」政策引起議論，綠營質疑預算從何編列？對此，前立委蔡正元力挺韓國瑜，認為這個政策「百分百對」，並批評說財政會破產的人「有夠白痴。」

蔡正元表示，「有這種反對韓國瑜想法和算法的人，實在有夠白痴」，他們以為32萬人在一年全部出去當交換學生，台灣所有大學全部唱空城嗎？

蔡正元質疑，他們以為國外像樣的大學收台灣學生當交換學生，隨隨便便申請就有，「把交換學生當旅行團嗎？」況且，國外有那麼多名額可以給台灣學生申請嗎？說難聽一點依台灣目前各大學的素質，每年能弄到名牌大學一千個名額，就已經轟動世界了。

至於預算從何編列？蔡正元說，「韓國瑜當總統，隨便找一下蚊子館的預算就夠用了」，韓國瑜也不必去談，這不是承諾，就大大方方告訴學生，你只要有本事申請到有學分的名牌大學當交換學生，「韓國瑜就是你們的家長，拚老命也要籌錢給你。」

蔡正元批評，如果你只想去混二、三流大學，那就不要浪費家長的錢，乖乖蹲在鍵盤上當屁小孩吧！

其他人也看了這些新聞...

►蔡英文回擊韓國瑜白胖說：至少我不會睡到中午才起床

►韓國瑜扯蔡英文「白白胖胖」 蘇貞昌：就算選舉也不該人身攻擊

►點名蔡英文、鄭文燦白白胖胖！韓國瑜：我們都黑黑瘦瘦

►超越藍綠，就靠她了