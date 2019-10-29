國道1號上追撞小貨車！7歲女童拋出車外遭輾「恐截肢」　BMW男下車棄車落跑

▲黃姓駕駛與7歲女童受重傷，送醫急救觀察，女童恐有截肢之虞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道1號南向安定段26日清晨發生追撞車禍，黃姓男子駕自小貨車，遭後方自小客車追撞，致小貨車打橫，車內7歲女童拋出車外，隨後營業半聯結車閃避不及撞擊小貨車右後車尾，並輾壓女童左腳掌，致女童頭部撕裂傷及左腳粉碎性骨折、黃姓駕駛左腳、雙手及頭部受傷，肇事人雖棄車逃逸，仍被警傳喚到案。

26日清晨4時50分許，黃姓男子駕自小貨車行駛於國道1號南向308.6公里安定路段中線車道，遭後方1部自小客車追撞後車尾，打橫在中線車道，車內7歲女童因強大撞擊力拋出車外，肇事自小客車則停於前方約200公尺外側車道上，駕駛人肇事後當場棄車逃離現場。

隨後行駛於外側車道的營業半聯結車，因閃避不及撞擊自小貨車右後車尾，並輾壓在車道上的女童左腳掌，致該女童頭部撕裂傷及左腳粉碎性骨折、貨車黃姓駕駛左腳、雙手及頭部受傷。

國道警察第四大隊據報迅速派員到場查處，除管制交通，並調查蒐證測繪，經檢測現場駕駛人均無酒精反應。案經國道四大隊循線查出，該部肇事小客車肇逃駕駛為一名28歲黃姓男子，警方於27日上午11時許傳喚該黃姓駕駛到案說明，目前全案由國道新營分隊及刑事組調查偵辦中。

據被追撞的黃姓貨車司機家屬指出，住嘉義的黃姓夫妻，平日幫忙隔代照顧7歲外孫女，26日清晨他們帶著外孫女準備到高雄做生意，沒想到行經國道台南的安定路段時，兩度遭後方車輛追撞，除了黃姓駕駛當場失去意識，他的外孫女更是被拋飛到車外，雖緊急送台南永康奇美醫院急救，目前仍在加護病房觀察，惟腳部傷勢嚴重可能要截肢。

讓家屬氣憤的是，當時其肇事車輛駕駛人居然肇逃，由於貨車上沒有行車紀錄器，家屬也希望路過的車輛能夠提供行車紀錄器，協助釐清車禍案情。家屬十分難過，希望小妹妹能平安度過難關。