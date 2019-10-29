遊學當交換生　韓國瑜回應：要去就做好準備　我一定會讓你去

▲韓國瑜出席彰化青年座談。（圖／記者張榮恩攝）

記者唐詠絮／彰化報導

韓國瑜日前說，若當選總統，一定大力推動中英雙語教育，也鼓勵大學生4年、研究生3年中一定要有一年去國外當交換生，費用一定想辦法幫忙解決，晚上在彰化「傾聽之旅－瑜你跨時代對話」與年輕學子座談中，交換生話題再度引發熱議，韓國瑜也跟大家喊話「你要想去，做好準備」我一定會讓你去。

▲韓國瑜會後與青年學子擁抱。（圖／記者張榮恩攝）

韓國瑜29日晚間，邀請了勤儉持家的「省錢一哥」侯昌明一起來與談，現場聚集彰化的青年、學生對談，同時包括這2周以來韓國瑜的傾聽之旅提及的農漁政策、一例一休、去中國化的課綱及兩岸政策等等問題，都再度被提出發問，而韓國瑜在將近1小時的對談中，對於提問來者不拒，甚至用阿拉丁神燈暗喻兩岸關係，要年輕人突破思維去看問題的癥結。

▲韓國瑜出席彰化青年座談。（圖／記者張榮恩攝）

其中韓國瑜還不忘提醒年輕學子，「台灣的大學生送到外國去，首先你要想去才行，第二要做好準備，你一旦想去又做好準備，我做總統，一個前瞻預算、風力發電等等，費用我一定會想辦法，投資年輕人厚植台灣人的實力，追分感秒建設台灣是很重要的事，鼓勵台灣生做交換生，未來將會影響你們一生，就算要我面對外界的酸言酸語，我也一樣會去做。」

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