壽險業買債券ETF新公式出爐　最快今年底上路

▲金管會預告調整保險業計算資本適足率方式，預計今年底上路。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（29）日預告，調整保險業計算資本適足率方式，壽險業投資台幣計價的海外債券，將增加匯率風險係數為6.61%，若投資海外已開發或新興市場債券，風險係數分別為6.33%、8.35%，預告期為30天，預計今年底上路。

金管會今天預告修正「保險業計算自有資本及風險資本的範圍及計算公式」，依投資市場適用已開發國家或新興市場風險係數，分別為20.09%及28.87%，並納入整體國外資產曝險部位計算匯率風險，風險係數為6.61%。

若為新台幣計價且投資區域為國內者，適用的風險係數為8.1%；若為新台幣計價但投資區域為國外者，應適用國外已開發國家風險係數6.33%，而新興市場風險係數則為8.35%，且應併計匯率風險資本。

保險局官員表示，以6月底保險公司投資8,085億元試算，整體壽險業資本適足率最多降11個百分點，降幅則在3.5%以內，不過未來新制上路後，整體壽險業也都符合200%法定標準。

另據保險局統計，截至9月底，國內壽險公司合計投資海外債券ETF金額達1兆1,081元。保險局官員指出，若從前8大壽險公司來看，上路後RBC降幅介在0.04至3%，預計今年底開始實施。換句話說，壽險公司明年3月、申報今年年報時，就要以新制式算。