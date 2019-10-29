　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

第一名縣長潘孟安反擊韓國瑜「白胖說」：我不白也一定不瘦

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼潘孟安臉書反擊韓國瑜「白胖說」。（圖／取自潘孟安臉書）

▲潘孟安臉書反擊韓國瑜「白胖說」。（圖／取自潘孟安臉書）

記者林彥臣／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜日前脫口一句「蔡英文總統卻是白白胖胖的」，引發綠營全台各地的縣市首長群起反彈。29日晚間施政滿意度第一名的屏東縣長潘孟安在臉書上回應了施政滿意度最後一名的高雄市長韓國瑜，「我絕對不白，也一定不瘦」。

韓國瑜28日晚間在彰化參加「台灣願景‧彰化福田」晚會說，從南部上來到處去聽，就覺得很神奇，很奇怪的事情，外型來看好了，民進黨總統蔡英文總統是不是白白胖胖？再看看桃園市長鄭文燦白白胖胖，台南市長黃偉哲也白白胖胖的，基隆、林右昌也是白白胖胖，而國民黨的侯友宜、盧秀燕都黑黑瘦瘦小小的，所以結論越支持民進黨的老百姓越支持民進黨的鄉親，日子過得越辛苦，這不是很奇怪嗎。此話一出引發各地的綠營縣市首長回應反擊，屏東縣長潘孟安29日晚間也在臉書發表回應。


潘孟安回應全文如下

「我絕對不白，也一定不瘦。」

韓市長用外型檢驗政治人物，不公道，也不厚道。我絕對不白，也一定不瘦。

蔡英文總統和各縣市首長，揹負著改變國家、改變城市的使命，全時投入工作，絕對不是韓市長一句白白胖胖就能胡亂汙衊。

作為政治人物，一言一行都會被放大檢視，20多年來不變的生活步調就是，沒日沒夜，一天當兩天用，早起晚歸、熬夜開會都是家常便飯，我們珍惜每一個機會，把握分秒時間，只希望能做更多事，走更多路。

想說的是，唯有「惦惦地做、憨憨地做、實實地做」，帶領團隊做出成績，才能真正答謝人民的託付，做一個負責任的首長！

只有汗水，不要口水，2020，台灣要贏。
 

網友在留言中回應表示，「你的努力我們看見！我屏東我驕傲！」、「不管您是白的胖的黑的瘦的，我只知道 屏東有您真好」、「對於草包的言論不必回應！縣長忙市政他在噴口水！潘縣長加油！屏東加油！」、「根本不用理會他講的話，增加討論度而已，浪費時間」、「我屏東我驕傲，他高雄他丟臉」。

►點我超越韓國愉快體驗

ET快訊
車模「手扯布料」大秀豪乳...拍照狂露點！　網轟：噁心又低級
國道1號上追撞小貨車！7歲女童拋出車外遭輾「恐截肢」　BMW
人妻車內與上司纏綿！老公打來她「語氣急促掛斷」下秒車門開…悲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

完婚隔天悔了！女神妻「歪嘴斜眼」素顏崩壞　夫睡醒看傻：想繼續作夢

猜拳輸啦！台南弟「變神燈精靈」超哀怨...全場狂盯　辣媽笑：最難的在後面

桃園檳榔攤傳來「清脆掌聲」　他外送炸雞苦等10分鐘喊：熊貓…後續曝光

「超大咖天后」零偽裝玩撈金魚！網一看嗨翻：在哪個夜市

女兒在松機被「金髮萌妹」摸臉　一張「伸舌照」掀暴動：大咖E奶女優！

屋主買車位「驚見2孔蓋」…過來人「曝作用」狂勸退：會很慘！

蔣介石銅像遭潑漆！儀隊上前壓制　台灣國陳峻涵：衛兵該感謝我

中信盃黑豹旗／華興首次參戰狂轟23分扣倒勝　放話前進32強

蘇貞昌嗆馬英九「有臉講人權？」　陳水扁打臉：每個人都可談

韓國瑜批綠營首長白胖　韓辦：要大家看清民進黨公職吃香喝辣

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

每晚編謊言不讓孩子知道媽病逝　台中低收父賣地瓜球獨養2童

余苑綺很堅強「化療後胃口好」　余祥銓：她為了小孩也要過這關！

《蒙面》Ella合唱天后級歌手《天天》　網友：又是一個裸奔的聲音

點名蔡英文、鄭文燦「都白白胖胖」　韓國瑜：為什麼國民黨都黑黑瘦瘦

再提「反清復明」狂酸民進黨政府　韓：選舉一到臉上就寫我要主權

蔣介石銅像遭潑漆！儀隊上前壓制　台灣國陳峻涵：衛兵該感謝我

中信盃黑豹旗／華興首次參戰狂轟23分扣倒勝　放話前進32強

蘇貞昌嗆馬英九「有臉講人權？」　陳水扁打臉：每個人都可談

韓國瑜批綠營首長白胖　韓辦：要大家看清民進黨公職吃香喝辣

蔡正元韓國瑜挺「交換生」政策　隨便找「蚊子館預算」就夠用了！

第一名縣長潘孟安反擊韓國瑜「白胖說」：我不白也一定不瘦

賴品妤專訪／渾身真戲不假做：大家知道麥克風是軟的嗎？

ET民調／親美、親中選哪一邊？　51.9％台灣民眾要「維持兩邊等距」

韓國瑜身上驚現可疑紅點！韓粉狂罵奧步　警：推擠誤壓隨扈密錄器光源

一早上工「當然不會睡到中午」！陳其邁報喜：Google 260億投資案過關

蔣介石銅像遭潑漆！儀隊上前壓制　台灣國陳峻涵：衛兵該感謝我

中信盃黑豹旗／華興首次參戰狂轟23分扣倒勝　放話前進32強

王瞳爸找好律師「對戰馬俊麟老婆」　下週法庭上開戰！

蘇貞昌嗆馬英九「有臉講人權？」　陳水扁打臉：每個人都可談

范丞丞同台「曾經的姊夫李晨」！　錄同一節目…全程避開眼神零互動

中職／林立今年爆發年　開季受傷伯無法出賽

Dior聖誕彩妝必買3重點　煙火雕紋眼影、奶茶裸色金粉唇膏激美

中職／朱育賢年度MVP抱走3大獎：我們第7輪有魔法

愷樂性感炸雪白渾圓半球　拒幫羅志祥推薦潮牌...原因超合理！

遊學當交換生　韓國瑜回應：要去就做好準備　我一定會讓你去

購物品牌服務調查

網路購物平台受到不少消費者喜愛，目前哪些網路購物平台是消費者實際接觸或購買過？哪些特別服務，會讓消費者更樂意透過他們購買？哪個品牌又是最受網友們肯定與喜愛？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起..

政治熱門新聞

吊帶妹連晃69秒遭轟　議員傻：失敗作

韓國瑜彰化造勢！5000張椅子「空一半」

蔡英文：至少我不會睡到中午才起床

韓遭嗆滾出台灣　謝震武：有本事不鬧場踢翻

「年輕人討厭韓國瑜」　黃暐瀚：喜歡的人未必對你好

「挺韓網軍」十大直播主曝光　空戰2.0開打

劉寶傑：韓國瑜五雷轟頂都不怕！草包戰法等起風

即／「白白胖胖」說惹議　韓國瑜沒道歉

韓國瑜點名：蔡英文白白胖胖的

快訊／F16V「2500億」特別條例通過

挺韓YouTuber驚見國光女神」　高雄林小姐助聲

桃園立委第二選區吳志揚民調領先

侯友宜回韓國瑜白胖說：絕對不能以貌取人！

韓國瑜退休政策答：喝酒打屁　顧問團尷尬了

更多熱門

相關新聞

「老公買票」女村長撇清　二審逆轉改判當選無效

「老公買票」女村長撇清　二審逆轉改判當選無效

屏東馮姓女村長遭控在去年選舉期間，丈夫以一票500元向3位里民買票。法官審理時馮女堅稱不知情，還稱為避免此事發生，她有與丈夫立約一旦賄選就離婚。一審採信馮女說詞判她當選有效，但全案上訴後，高雄高分院認為馮女結婚44年，過去丈夫曾任3屆村長，她也有助選，不可能不知買票一事，改判當選無效確定。

一早上工「當然不會睡到中午」！陳其邁報喜：Google 260億投資案過關

一早上工「當然不會睡到中午」！陳其邁報喜：Google 260億投資案過關

工程師擁小三出國！正宮菜刀擺桌逼問　他：同房不同床

工程師擁小三出國！正宮菜刀擺桌逼問　他：同房不同床

大選賭盤有變數　80萬↓剩30萬票

大選賭盤有變數　80萬↓剩30萬票

黃瀞瑩站台挨轟　柯：下班時間可以

黃瀞瑩站台挨轟　柯：下班時間可以

關鍵字：

潘孟安韓國瑜白白胖胖屏東2020大選2020大選韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

完婚隔天「女神妻歪嘴斜眼」夫悔了

身分證有1或8西堤消費送牛肋券

輪到天蠍座11月到天賜百匯享5折

人妻與上司「轎車纏綿」下秒車門開…悲劇了

激情一半！台南女感覺「沒那麼硬」拔刀殺死前男友

身上多出「牙齒印＋鞭痕」...丈夫一看氣炸

23歲男愛上46歲女「2個月就閃婚」

年薪百萬男裝窮！實測聯誼2女結局超悲催

猜拳輸啦！台南弟「變神燈精靈」超哀怨

黑道入侵市場　小攤商苦求市府無人理

偶像和素人「第一次見面就上床」

北市銀行員輕生　墜10F躺血泊亡

3歲小弟「30分割包皮手術變4hrs」　爸掀紗布換藥傻眼

結婚8週年…Grace難釋懷被阿翔背叛：日子失控

單親媽帶小孩送外賣！停紅燈收3檢舉

更多

最夯影音

更多
15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福
父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面