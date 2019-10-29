第一名縣長潘孟安反擊韓國瑜「白胖說」：我不白也一定不瘦

▲潘孟安臉書反擊韓國瑜「白胖說」。（圖／取自潘孟安臉書）



記者林彥臣／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜日前脫口一句「蔡英文總統卻是白白胖胖的」，引發綠營全台各地的縣市首長群起反彈。29日晚間施政滿意度第一名的屏東縣長潘孟安在臉書上回應了施政滿意度最後一名的高雄市長韓國瑜，「我絕對不白，也一定不瘦」。

韓國瑜28日晚間在彰化參加「台灣願景‧彰化福田」晚會說，從南部上來到處去聽，就覺得很神奇，很奇怪的事情，外型來看好了，民進黨總統蔡英文總統是不是白白胖胖？再看看桃園市長鄭文燦白白胖胖，台南市長黃偉哲也白白胖胖的，基隆、林右昌也是白白胖胖，而國民黨的侯友宜、盧秀燕都黑黑瘦瘦小小的，所以結論越支持民進黨的老百姓越支持民進黨的鄉親，日子過得越辛苦，這不是很奇怪嗎。此話一出引發各地的綠營縣市首長回應反擊，屏東縣長潘孟安29日晚間也在臉書發表回應。



潘孟安回應全文如下

「我絕對不白，也一定不瘦。」

韓市長用外型檢驗政治人物，不公道，也不厚道。我絕對不白，也一定不瘦。

蔡英文總統和各縣市首長，揹負著改變國家、改變城市的使命，全時投入工作，絕對不是韓市長一句白白胖胖就能胡亂汙衊。

作為政治人物，一言一行都會被放大檢視，20多年來不變的生活步調就是，沒日沒夜，一天當兩天用，早起晚歸、熬夜開會都是家常便飯，我們珍惜每一個機會，把握分秒時間，只希望能做更多事，走更多路。

想說的是，唯有「惦惦地做、憨憨地做、實實地做」，帶領團隊做出成績，才能真正答謝人民的託付，做一個負責任的首長！

只有汗水，不要口水，2020，台灣要贏。



網友在留言中回應表示，「你的努力我們看見！我屏東我驕傲！」、「不管您是白的胖的黑的瘦的，我只知道 屏東有您真好」、「對於草包的言論不必回應！縣長忙市政他在噴口水！潘縣長加油！屏東加油！」、「根本不用理會他講的話，增加討論度而已，浪費時間」、「我屏東我驕傲，他高雄他丟臉」。

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