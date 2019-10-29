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獨／「恁爸欲甲你開槍」惡鄰辯：酒話　判不起訴！　被害人轟檢：喝酒就可以亂講話？

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記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市一家知名肉蛋吐司店遭惡鄰居葉姓男子鬧事，不但三番兩次到店裡放話「你爸要對你開槍」、「我要讓你無法開店」等言詞，甚至持麵包刀欲砍殺柯姓老闆，店家氣得告上法院，沒想到檢察官僅針對傷害、毀損罪作出判決，而恐嚇行為則因檢察官認定葉男為「酒醉氣話」判定不起訴，讓店家氣得向《ETtoday新聞雲》記者控訴：根本就是恐龍檢察官！

▲拒絕惡鄰插乾股，遭到對方用麵包刀（同款）來揮砍、割頸。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲拒絕惡鄰插乾股，遭到對方用麵包刀（同款）來揮砍、割頸。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲拒絕惡鄰插乾股，遭到對方用麵包刀（同款）來揮砍、割頸。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲拒絕惡鄰插乾股，遭到對方用麵包刀（同款）來揮砍、割頸。（圖／記者吳奕靖翻攝）

107年8月7日晚間9時51分，鼓山區一間宵夜店遭葉男鬧場，衝進來就向店家說「你爸要對你開槍」、「我交代好了」、「我要讓你無法開店」等恐嚇言詞，並要求店家同意以插乾股的方式無償入股開店，店家不同意，葉男就持麵包刀朝柯男的脖子狂砍，脖子上的鮮血，監視器清晰可見。

▲拒絕惡鄰插乾股，遭到對方用麵包刀（同款）來揮砍、割頸。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲拒絕惡鄰插乾股，遭到對方用麵包刀（同款）來揮砍、割頸。（圖／記者吳奕靖翻攝）

老闆娘楊女表示，長期以來遭受葉男鬧場，已經忍無可忍！已向葉男提告傷害、毀損以及恐嚇罪，除了傷害、毀損罪嫌已被法院判決傷害罪4個月、毀損罪2個月，合併執行5個月，得易科罰金5萬塊；不過最讓老闆娘不開心的，就是恐嚇罪嫌部分，檢察官竟判不起訴，讓她氣得大罵：「不公平！酒醉就可以亂說話？」


葉姓男子辯稱：「我當時喝醉酒了，在氣頭上是亂講話的，不記得當時說了什麼，是做筆錄警方跟我說才知道，我有道歉也很後悔」；而柯男做筆錄時則表示：「那天之後被告也沒有再恐嚇我或對我怎樣」；楊女也表示：「我們與被告只是上下樓鄰居，被告只是客人，沒有仇恨」；因此，檢察官認定無其他積極證據能證明葉男有犯罪行為，因此判定恐嚇罪嫌不起訴。

▲不起訴處分書。（圖／記者吳奕靖攝）

▲不起訴處分書。（圖／記者吳奕靖攝）


楊女氣得向《ETtoday新聞雲》記者控訴，可以因為喝酒就這樣子亂講話嗎？還說要開槍，我很怕！更何況我們是做宵夜場，每天來的客人都有刺青，我們不知道他會派誰來，他說「交代好了」，他交代誰呀？我們當然害怕阿！不起訴當然是不甘願！

對此案判決結果，律師劉嘉凱表示：「被告已經講到要開槍、要令告訴人無法開店，一般來講是會成立的，飲酒只是一個過程，被告看起來是意識清醒，他自己也承認知道自己講過這些話，飲酒應該不影響刑責的成立」。

▲律師劉嘉凱。（圖／記者吳奕靖攝）

▲律師劉嘉凱對此案做出評論。（圖／記者吳奕靖攝）

而檢察官判定不起訴的考量原因為何？劉嘉凱表示，可能是針對飲酒後的一些酒話，加上看到處分書裡面有寫到，被告說這氣話、酒話，那告訴人家屬也有承認說隔天以後也沒有其他的衝突了，所以檢察官可能審酌這是一時發生的情事，才會做不起訴處分，「不過我認為被告他講的話很明確，個人認為不應該用一時的酒話，把刑責給減免掉」。

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