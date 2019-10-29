他坐路邊爽刮整疊彩卷　警盤查馬上識破是賊…店家還不知道　　

▲▼台彩刮刮樂。（示意圖／翻攝台彩）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局民雄分局轄內發生數起彩券行刮刮樂竊盜案，分局長施宇峰指揮轄內各派出所全面緝捕犯嫌，民雄聯合所菁埔所長鄭一信、警員黃品慈、李柏誌日前服巡邏勤務，在民溪南路發現一名男子戴帽坐在路邊，正享受刮刮樂的樂趣，惟刮刮樂數量偏多不太尋常，所長鄭一信立即聯想到日前發生的刮刮樂竊案遂上前盤查，警方一眼識出是以坐火車偷遍全省彩券行的鄭姓嫌犯，並起獲一本100張的刮刮樂贓物。

警方將鄭嫌帶返派出所並請台灣彩券公司聯繫被竊取的彩券經銷商，被害經銷商驚呼自己並未發現刮刮樂被偷，經警方通知調閱店內監視器發現鄭嫌趁店內人員忙碌之際，伸手竊取櫃台內整本刮刮樂，犯案過程不到2秒，得手後快速離去。

鄭嫌坦承犯行並供稱自2019年7月30日起，坐火車隨意尋找目標，確認目標後即進入向彩券行表示需購買大量刮刮樂，要求提供多樣刮刮樂供選擇或以兌換多張彩券及中獎刮刮樂等手法，再以手或物品遮住視線或趁店員忙碌疏於注意之際，竊取刮刮樂後離去，用相同手法成功竊取3家彩券行共計236張刮刮樂，票面價值總計約新臺幣4萬元，鄭嫌所刮中之刮刮樂均立即前往別處彩券行兌換現金並花費殆盡，全案將鄭嫌依竊盜罪嫌移送嘉義地檢署，目前針對鄭嫌是否涉他案正擴大偵辦中。

民雄分局分局長施宇峰呼籲如有彩券行有類似被害情事，請立即向本分局民雄派出所聯繫，並提醒商家販賣商品時，應提高警覺勿讓商品離開視線，以免成為竊嫌下手目標，警方亦會持續檢肅竊盜案件，維護社會治安，以嚇阻不法分子氣焰，使民眾享有安全、健康的生活環境。