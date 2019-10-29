「看到沒錢讀書的小孩很心痛」韓國瑜與青年座談被麻辣發問…熱戀牽手一次說清楚

▲韓國瑜出席彰化青年座談。（圖／記者張榮恩攝）

記者唐詠絮／彰化報導

韓國瑜29日晚間在彰化「傾聽之旅－瑜你跨時代對話」，邀請了勤儉持家的「省錢一哥」侯昌明一起來談，現場聚集許多彰化青年學子，韓國瑜罕見輕鬆地在開場白中，大方暢談自己對感情及人生的看法，更希望在場的年輕人都能提出「麻辣」對家鄉的期待、對政府的訴求、對彰化的想像及對世代傳承的寄望。

韓國瑜一一回答論壇上的提問，「為了要讀書，半工半讀打工送瓦斯」、「而熱戀中的男女朋友，在垃圾堆都比五星級酒店好」，還回答和妻子李佳芬第一次約會的地點「在台大校園」。

韓提到自己人生有6首歌，包括《哥哥爸爸真偉大》、《夜襲》、《男兒當自強》、《大海》及一些與愛情有關的歌等等，「串聯告別式就放這幾首歌，我都做了準備了。但唯獨『第一次的初吻』，這個問題我保留一下，這個問題不好回答。」

侯昌明要韓國瑜說出自己的3個優缺點，韓國瑜也說「他喜歡交朋友」、「重感情心性開朗」、「看到人悲歡離合會感到心疼、天災人禍都會難過」，尤其看到沒有錢讀書的小孩更是心痛，並提到「年輕時較沒耐性、個性急躁、嫉惡如仇」，如今人老了，自己就磨刀霍霍、自己也會檢討過去。

面對侯昌明一連串的犀利問話，從小到大包括讀書及戀愛，與佳芬姐的第一次都被提出來，韓國瑜面容雖然略顯疲累，但是顯見相當開心對於每一個問題都侃侃而談，每一次的回答都讓在場的年輕人笑聲不斷，好似面前是一位大哥哥般的親切。

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