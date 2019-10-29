快訊／白賓士撞死興大生！21歲嫌犯「小夫」投案了…被押進警局

記者柯振中、鄧木卿／台中報導

台中市大里區29日凌晨發生死亡車禍，中興大學的黃姓男大生行經永隆路、東明路口時，遭到白色賓士撞上，當場噴飛將近10公尺，送醫後仍宣告不治。事件發生後，賓士車主出面澄清，當時不是他開車，而是朋友「小夫」開走的。根據最新消息，霧峰分局偵查隊長陳文哲晚間指出，肇事的21歲賴姓嫌犯已經主動投案，承認是自己開的車，詳細肇事原因，仍在進一步調查當中。

陳文哲說明，賴姓嫌犯先前有涉及一起96年的擄人勒贖案件，目前被依毒品相關的罪嫌通緝當中，對於肇事後為何逃跑，賴嫌仍未進行說明，詳細情況還要進一步偵訊。

▲ 興大生凌晨遭白賓士撞死！肇事者投案了。（圖／東森新聞）

中興大學三年級的黃姓學生到同學家作客，29日凌晨回宿舍時卻遭賓士車撞死，肇事者下車後立即逃逸。黃姓死者的父親接獲消息，急忙趕到肇事現場，看見賓士車凹了個大洞，讓他崩潰回應，遭到撞擊的當下，兒子一定很痛。

這起事件發生在29日凌晨2點左右，黃姓男大生與友人到同學家打電動，沒想到返回宿舍時，行經大里區永隆路、東明路口時，與白色賓士發生碰撞，當場噴飛了約10公尺的距離。

賓士駕駛發現撞到人，立刻下車察看，但看見黃姓男大生被撞倒在地，竟然直接徒步逃逸，讓事後調查的員警看傻了。死者的父母得知消息，相當不敢置信，半夜從桃園趕到台中，在醫院外哭到癱軟，「就叫他晚上不要亂跑。」

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▼ 陳文哲說，賴姓嫌犯投案了。（圖／民眾提供）

