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金山聖德宮「半嶺訪源」徒步行腳　信眾爭睹一甲子天官神轎

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▲ 金山聖德宮探尋「半嶺訪源」徒步行腳 見證一甲子天官神轎歷史。（圖／臉書粉專「慈母護金山」授權提供）

▲ 金山聖德宮「半嶺訪源」，見證一甲子天官神轎。（圖／臉書粉專「慈母護金山」授權提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

睽違188年再次重回半嶺訪源，新北市金山三界壇聖德宮，2018年首辦三官大帝探訪溯源活動，超過百位信眾跟隨護駕。2019年11月9日將徒步走到萬里大鵬天護宮迎請「百年錫爐」，溯源半嶺古道而上，最後至草壇科儀祭典，感念三界公庇佑香火，再次延綿在半嶺山巒間。

「半嶺訪源」有別於一般廟回活動，今年特別找出天護宮建廟以來，已超過近60年歷史神轎，將由大埔黃家青年轎班號召，傳統斗笠與樸實裝扮，與六零年代金山街上迎神畫面呼應，將再次展現。

請繼續往下閱讀...

聖德宮主委嚴璧山表示，「半嶺訪源」結合了土地、古道與信仰，土地在半嶺梯田上搭設木榫結構草壇，以傳統工法夯土紮穩地基，百年古道歷史藉由信仰串連，石階再次刻畫了不同記憶與痕跡。讓後代子孫能更清楚知道三界公的由來，與活動主旨飲水思源感恩之精神，體驗先人徒步在古道上艱辛，將三界公半嶺古道故事在撰寫下去。

▲ 金山聖德宮探尋「半嶺訪源」徒步行腳 見證一甲子天官神轎歷史。（圖／臉書粉專「慈母護金山」授權提供）

▲ 金山聖德宮探尋「半嶺訪源」全程徒步地方青年扛的住，扛起的是傳承也是永續。

大埔黃家黃聖元表示，身為大鵬地方青年，半嶺訪源深具故事與歷史意義活動，更是讓在地人串起兩地情感。不只三界壇三官大帝一甲子老神轎，更著手整理大鵬天護宮建廟神轎，兩頂古物級老神轎在金山廟會上已經少見，更別說八人大轎方式來迎請。全程徒步地方青年扛的住，扛起的是傳承也是永續。

慈母護金山發起人嚴文綺表示，耆老口中曾談過「半嶺古道」有120階梯，有「百二步嶺」之稱，更提及當年在古道口有個立碑，年久未勘恐已消失。古道石板條與石階在聖德宮志工整理之下重現原貌，在三界公保佑下找回遺失已久古道立碑，並將重立古道口，讓在地人可見證古道百年歷史，添增了活動亮點。

報名連結：https://reurl.cc/jdWRgM

慈母護金山：https://www.facebook.com/Jinbaoli.Mazu/

大埔黃家：https://www.facebook.com/Taipei.DaPuHuangChia/

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

▲ 金山聖德宮探尋「半嶺訪源」徒步行腳 見證一甲子天官神轎歷史。（圖／臉書粉專「慈母護金山」授權提供）

▲ 金山聖德宮「半嶺訪源」，信眾爭睹一甲子天官神轎。

▲ 金山聖德宮探尋「半嶺訪源」徒步行腳 見證一甲子天官神轎歷史。（圖／臉書粉專「慈母護金山」授權提供）

▲▼ 耆老口中曾談過「半嶺古道」有120階梯，有「百二步嶺」之稱。

▲ 金山聖德宮探尋「半嶺訪源」徒步行腳 見證一甲子天官神轎歷史。（圖／臉書粉專「慈母護金山」授權提供）

▲ 金山聖德宮探尋「半嶺訪源」徒步行腳 見證一甲子天官神轎歷史。（圖／臉書粉專「慈母護金山」授權提供）

▲ 金山聖德宮探尋「半嶺訪源」徒步行腳 見證一甲子天官神轎歷史。（圖／臉書粉專「慈母護金山」授權提供）

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