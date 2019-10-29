　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

失聯移工酒駕拒繳罰款遭緝　4名專勤隊員合力制伏

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 失聯移工酒駕被通緝頑強拒捕，仍遭移民署幹員制伏 。（圖／移民署提供）

▲▼ 失聯移工酒駕被通緝頑強拒捕，仍遭移民署幹員制伏 。（圖／移民署提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義市專勤隊日前循線前往彰化縣埔鹽鄉查獲2名印尼籍失聯移工，其中1名身材中等，但體格結實的失聯移工在查緝人員盤查時，突然奮力衝撞意圖脫逃，隨即被4名查緝人員合力制伏後，仍頑強抵抗拒絕配合調查，經以行動指紋辨識系統查證身分，不僅發現該名移工已經失聯且逾期居留1年多，還因為酒駕案件被彰化地檢署通緝中。

▲▼ 失聯移工酒駕被通緝頑強拒捕，仍遭移民署幹員制伏 。（圖／移民署提供）

該名移工原本在臺合法工作，一年多前跟朋友聚餐喝了幾杯啤酒，騎電動車返回住處途中被警方攔檢查獲酒駕，因為擔心付不起酒駕罰鍰，索性離開工廠而失聯逾期居留，又因地檢署屢傳不到被發布通緝，所以即使明知已被移民署查緝人員團團包圍，仍然頑強拒捕，最後還是被移民官制伏逮捕，並解送彰化地檢署歸案。

嘉義市專勤隊表示，移工飲酒行駛動力交通工具，輕則因觸犯刑法第185條之3不能安全駕駛罪，處2年以下有期徒刑，並得併科罰金新臺幣20萬元，其聘僱及居留許可也將被廢止，失去繼續在臺灣工作的機會；重則發生事故而不幸魂斷異鄉。在此呼籲在臺移工應遵守臺灣交通法規，不要貪圖一時便利而酒後駕車，以免害人害己而悔恨終生。

ET快訊
單親媽帶小孩送外賣「秒收3檢舉」　兒子回家問：以後可以都帶我
快訊／白賓士撞死興大生！21歲嫌犯「小夫」投案了…被押進警局
女兒跟「臉蛋超激似閨密」合照　爸媽看到秒淚崩…問生日竟是「2
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「看到沒錢讀書的小孩很心痛」韓國瑜與青年座談被麻辣發問…熱戀牽手一次說清楚

全身淋濕！男深夜大雨中迷路　金山警巡邏車開暖氣…送他回家

失聯移工酒駕拒繳罰款遭緝　4名專勤隊員合力制伏

萬聖節搗蛋幼童變裝要給糖　善警分局嗨翻天

台南鐵路地下化工程　長榮路地下道29日下午起封閉1年

桃園南門市場攤商疑遭強索費用 警方：已協調雙方民事訴訟處理

傳國民黨6人安全名單　蔡育輝：是「臆測」出來的

賴清德鼓勵東山設咖啡大道　張世賢：成農友養套殺陷阱

台南市環保局辦飲用水法規宣導　落實飲水機管理

台東縣優良餐飲分級評核　100家業者通過

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

每晚編謊言不讓孩子知道媽病逝　台中低收父賣地瓜球獨養2童

余苑綺很堅強「化療後胃口好」　余祥銓：她為了小孩也要過這關！

《蒙面》Ella合唱天后級歌手《天天》　網友：又是一個裸奔的聲音

點名蔡英文、鄭文燦「都白白胖胖」　韓國瑜：為什麼國民黨都黑黑瘦瘦

再提「反清復明」狂酸民進黨政府　韓：選舉一到臉上就寫我要主權

「看到沒錢讀書的小孩很心痛」韓國瑜與青年座談被麻辣發問…熱戀牽手一次說清楚

全身淋濕！男深夜大雨中迷路　金山警巡邏車開暖氣…送他回家

失聯移工酒駕拒繳罰款遭緝　4名專勤隊員合力制伏

萬聖節搗蛋幼童變裝要給糖　善警分局嗨翻天

台南鐵路地下化工程　長榮路地下道29日下午起封閉1年

桃園南門市場攤商疑遭強索費用 警方：已協調雙方民事訴訟處理

傳國民黨6人安全名單　蔡育輝：是「臆測」出來的

賴清德鼓勵東山設咖啡大道　張世賢：成農友養套殺陷阱

台南市環保局辦飲用水法規宣導　落實飲水機管理

台東縣優良餐飲分級評核　100家業者通過

「看到沒錢讀書的小孩很心痛」韓國瑜與青年座談被麻辣發問…熱戀牽手一次說清楚

撿垃圾遲到被老師打！醫聽「校園奇譚」怒訴：心痛孩子、教育和台灣未來

全身淋濕！男深夜大雨中迷路　金山警巡邏車開暖氣…送他回家

中職／想拿盜壘王卻奪新人王　陳晨威目標回游擊

到朋友家打電動…興大生半夜遭賓士「猛撞慘死」　爸看爆凹鈑金悲慟：他一定很痛

中職／堆高游擊金手套次數　王勝偉：精神跟態度最重要

金馬導演獻處女作操刀MV...張震嶽看完：可以把我戲份都刪掉嗎？

獨／拒絕惡鄰插乾股拿刀要你命！　男瘋砍老闆頸：恁爸欲甲你開槍

Selina分享「消水腫泡澡法」　臉和身型立刻小一號

金管會有新規　禁止保險業資金「繞道」介入經營、投資決策

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

地方熱門新聞

地獄套房狂飄腐屍味！房東開門嚇傻了

貨車地下道9倒車迴轉！網讚爆司機

不敢讓孩子知道媽病逝　父擺攤養2童

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

夢由法式甜點進駐嘉義大雅商圈

彰化鐵路高架化通過　新設2通勤站

2019桃園農博　閉幕在即人潮湧現

綠能電信蘭　王嘉偉用工程方式做管理

車撞牛釀憾事　台東落實牛隻釘掛耳環

秋芒銀色浪濤美景　來草嶺古道就對了

鼓勵協助大學生與研究生到國外當交換生學習

騎腳踏車外出昏倒　警發現緊急送醫

嘉縣徵才活動千人求職製造業開出十萬月薪

全國首次生物病原恐怖攻擊應變演習

更多熱門

相關新聞

陸男狂撕地下道連儂牆海報　28日遞解出境

陸男狂撕地下道連儂牆海報　28日遞解出境

移民署表示：台中市美村路地下道連儂牆，27日上午遭35歲的大陸胡姓觀光客毀損，經民眾報案後送辦，檢方審酌胡男犯後有悔意，諭令將以緩起訴處分，但須捐款新台幣3萬元、受法治教育才能離境。

韓國瑜籲成立新住民委員會　移民署回應了

韓國瑜籲成立新住民委員會　移民署回應了

19歲「越版阿信」賣菜顧父母努力向學

19歲「越版阿信」賣菜顧父母努力向學

內政部鬆綁陸配離婚後留台規定！

內政部鬆綁陸配離婚後留台規定！

陸男跳機入台　撕毀護照拒回中受審

陸男跳機入台　撕毀護照拒回中受審

關鍵字：

外籍移工移民署

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

完婚隔天「女神妻歪嘴斜眼」夫悔了

身分證有1或8西堤消費送牛肋券

輪到天蠍座11月到天賜百匯享5折

激情一半！台南女感覺「沒那麼硬」拔刀殺死前男友

身上多出「牙齒印＋鞭痕」...丈夫一看氣炸

年薪百萬男裝窮！實測聯誼2女結局超悲催

23歲男愛上46歲女「2個月就閃婚」

偶像和素人「第一次見面就上床」

黑道入侵市場　小攤商苦求市府無人理

猜拳輸啦！台南弟「變神燈精靈」超哀怨

北市銀行員輕生　墜10F躺血泊亡

3歲小弟「30分割包皮手術變4hrs」　爸掀紗布換藥傻眼

結婚8週年…Grace難釋懷被阿翔背叛：日子失控

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

吊帶妹連晃69秒遭轟　議員傻：失敗作

更多

最夯影音

更多
15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福
父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面