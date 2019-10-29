失聯移工酒駕拒繳罰款遭緝　4名專勤隊員合力制伏

▲▼ 失聯移工酒駕被通緝頑強拒捕，仍遭移民署幹員制伏 。（圖／移民署提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義市專勤隊日前循線前往彰化縣埔鹽鄉查獲2名印尼籍失聯移工，其中1名身材中等，但體格結實的失聯移工在查緝人員盤查時，突然奮力衝撞意圖脫逃，隨即被4名查緝人員合力制伏後，仍頑強抵抗拒絕配合調查，經以行動指紋辨識系統查證身分，不僅發現該名移工已經失聯且逾期居留1年多，還因為酒駕案件被彰化地檢署通緝中。

該名移工原本在臺合法工作，一年多前跟朋友聚餐喝了幾杯啤酒，騎電動車返回住處途中被警方攔檢查獲酒駕，因為擔心付不起酒駕罰鍰，索性離開工廠而失聯逾期居留，又因地檢署屢傳不到被發布通緝，所以即使明知已被移民署查緝人員團團包圍，仍然頑強拒捕，最後還是被移民官制伏逮捕，並解送彰化地檢署歸案。

嘉義市專勤隊表示，移工飲酒行駛動力交通工具，輕則因觸犯刑法第185條之3不能安全駕駛罪，處2年以下有期徒刑，並得併科罰金新臺幣20萬元，其聘僱及居留許可也將被廢止，失去繼續在臺灣工作的機會；重則發生事故而不幸魂斷異鄉。在此呼籲在臺移工應遵守臺灣交通法規，不要貪圖一時便利而酒後駕車，以免害人害己而悔恨終生。