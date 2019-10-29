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蕭敬騰配音《咕嚕米的眼睛》　宏達電VR動畫將在金馬影展全球首映

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▲蕭敬騰為HTC VIVE ORIGINALS VR動畫《咕嚕米的眼睛》配音。（圖／HTC VIVE提供）

▲蕭敬騰為HTC VIVE ORIGINALS VR動畫《咕嚕米的眼睛》配音。（圖／HTC VIVE提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（HTC）今（29）日宣布與法國製作公司Atlas V共同出品，聯合製作的沉浸式VR動畫《Gloomy Eyes咕嚕米的眼睛》，今年橫掃各大國際影展，並在素有「動畫界奧斯卡」之稱的法國安錫國際動畫影展獲得最高榮譽「VR水晶獎」，華語版HTC VIVE ORIGINALS則邀請到金曲歌王蕭敬騰首度跨界為VR動畫配音，同時經典歌曲《王妃》「夜太美，儘管再危險」驚喜融入動畫台詞。

▲蕭敬騰為HTC VIVE ORIGINALS VR動畫《咕嚕米的眼睛》配音。（圖／HTC VIVE提供）

▲HTC VIVE ORIGINALS VR動畫《咕嚕米的眼睛》。（圖／HTC VIVE提供）

蕭敬騰表示，《咕嚕米的眼睛》是個很成熟的動畫作品，其中涵蓋有趣的、情感的、大地的、地獄的很多層面連結，這個作品很棒，戴上VR頭顯可以自由走進每個場景360度觀看，視覺會再次被衝擊，是很特別的觀影經驗。

沉浸式VR動畫《咕嚕米的眼睛》自年初以來橫掃各大國際影展，包括西南偏南電影節獲最佳敘事獎，法國安錫國際動畫影展獲最高榮譽「VR水晶獎」，並入圍威尼斯影展VR主競賽單元，由蕭敬騰配音演出的沉浸式VR動畫《咕嚕米的眼睛》，將在台北金馬影展進行全球首映，今年金馬VR放映特別選在百年古蹟台北中山堂進行放映，DELL為本屆金馬VR放映電腦贊助廠商。

▲蕭敬騰為HTC VIVE ORIGINALS VR動畫《咕嚕米的眼睛》配音。（圖／HTC VIVE提供）

▲蕭敬騰為HTC VIVE ORIGINALS VR動畫《咕嚕米的眼睛》配音。（圖／HTC VIVE提供）

《咕嚕米的眼睛》劇情描述1983年的冬夜在烏特蘭城市，在那個太陽隱沒，人類追捕活死人的永夜時代裡，有著一雙大眼睛的活死人男孩咕嚕米，遇見人類的小女孩妮娜，他們的愛，感動了太陽，純真的愛召喚出改變世界的力量。

歌而優則演的金曲歌王蕭敬騰首度跨界為VR動畫《咕嚕米的眼睛》獻聲演出，對於VR新科技，蕭敬騰坦言，VR大家已經不陌生，都了解也喜歡，比起三、四年前自己第一次接觸VR是玩殭屍game，現在的技術已成熟許多。

錄音現場因蕭敬騰聲音表情到位，錄製過程十分順利，並為了加深《咕嚕米的眼睛》與蕭敬騰的連結度，VIVE ORIGINALS更在動畫台詞中適時加入老蕭耳熟能詳《王妃》的經典歌詞「夜太美，儘管再危險」，屆時華語版將與柯林法洛錄製的國際版共同放在線上平台全球放映。

▲蕭敬騰為HTC VIVE ORIGINALS VR動畫《咕嚕米的眼睛》配音。（圖／HTC VIVE提供）

▲蕭敬騰為HTC VIVE ORIGINALS VR動畫《咕嚕米的眼睛》配音。（圖／HTC VIVE提供）

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