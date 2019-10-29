獨／拒絕惡鄰插乾股拿刀要你命！　男瘋砍老闆頸：恁爸欲甲你開槍

▲拒絕惡鄰插乾股，遭到對方用麵包刀來揮砍、割頸 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市一家知名肉蛋吐司店因為生意不錯，結果引發一名葉姓鄰居眼紅，表示要插乾股，但是被柯姓老闆拒絕，竟然三番兩次的來找麻煩，甚至還拿麵包刀來砍殺老闆，結果割傷老闆頸部，還好沒有鬧出人命，整個過程不但都被監視器給拍了下來，葉姓鄰居遭到警方當場逮補。

▲拒絕惡鄰插乾股，遭到對方用麵包刀來揮砍、割頸 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲拒絕惡鄰插乾股，遭到對方用麵包刀來揮砍、割頸 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

監視器畫面清楚拍下2018年8月7日當天的情況，大約晚間8點48分葉姓鄰居到吐司店，當時先是踹翻了人行道的桌椅，還把客人給趕走，當時一名女客人看到之後，嚇到躲到旁邊，然後就衝進裡頭把老闆拖出來痛毆，老闆當時都沒有還手，葉姓鄰居甚至還拿起鐵夾子，多次用鐵夾銳利的那一端抵住老闆的頸部，傷人意味非常濃厚。

葉姓鄰居似乎殺紅了眼，還衝進店內拿起麵包刀，揮砍老闆，一度還砍到頸部，還好老闆當時有稍微閃過，所以僅有輕傷，從監視器當中還能夠清楚看見傷痕滲血，整段監視器過程還能聽見葉姓鄰居不停叫囂：「你卒仔子、你臭卒仔」、「你放開我喔！不然我殺你喔」、「我要讓你無法開店，我交代好哇」、「我要讓你求生不能，求死不得」、「恁爸欲甲你開槍」、「你們兩個不用開（店）」等話。

▲拒絕惡鄰插乾股，遭到對方用麵包刀來揮砍、割頸 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲拒絕惡鄰插乾股，遭到對方用麵包刀來揮砍、割頸 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

雖然葉姓鄰居的女性友人在旁邊不停阻擋，不過還是抵不過男人的力氣，根本擋都擋不住，葉姓鄰居就這樣發狂似的的亂砍、亂打，大約4分多鐘的時間，最後警方終於到場，不過這名葉姓鄰居一點都不在意，就在員警下車前，還對老闆嗆聲：「你最好給我好好解釋」。

柯姓老闆說這名葉姓鄰居私底下都會做一些小動作，那一天是大約在晚間8點多來的，「來就先打我老婆，然後就把我拉出去，就用刀來殺我」，老闆娘表示對方就是「不讓他入股，所以就無所不用其極」接連上演傷人戲碼，甚至那天被帶進派出所後，還刻意回到店門口問：「你有歡喜嗎」，挑釁意味十分濃厚。

▲拒絕惡鄰插乾股，遭到對方用麵包刀來揮砍、割頸 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲拒絕惡鄰插乾股，遭到對方用麵包刀（同款）來揮砍、割頸 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

雖然已經發生快一年的時間，不過斷斷續續都還是有挑釁的行為，讓老闆真的是悶到了極點，雖然全案已經進入司法階段，不過這名葉姓鄰居還是住在樓上，老闆想問：「單純想要做個生意，有這麼困難嗎」。

▲拒絕惡鄰插乾股，遭到對方用麵包刀來揮砍、割頸 ，警方到場。（圖／記者吳奕靖翻攝）