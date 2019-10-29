天眼上線要抓三寶了！　11月9大新制上路「一不小心就噴錢」

▲天眼系統11月上線抓三寶！（圖／記者黃孟珍翻攝）



記者林彥臣／綜合報導

11月開始又有新制上路，尤其國道將啟動「天眼系統」執法，各類型的插隊違規將無所遁形，一不小心就讓荷包大失血，不過除了新型執法與罰則上路之外，還有許多便民的好康措施。

1. 國道啟動「天眼系統」執法

國道警察局將針對國道1號中山高南下93.5公里、新竹南下出口匝道處以「天眼」高解析度攝影機，針對「違規插隊」、「橫跨雙白線」、「橫跨槽化線」等3項違規進行開罰，違者可處3000至6000元罰鍰。

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2. 北市府轉運站周邊啟用科技執法取締違停

由於市府轉運站前公車停車區常有違停現象，影響公車停靠以及造成交通事故，11月起將以科技執法取締公車停靠區違規停車，最高罰1200元。

3. 台北市廢棄單車領回要收費

北市環保局為避免民眾隨意棄置單車，自11月1日起將開始收取移置費及保管費，移置費每輛每次100元，而保管費的話，第1小時免費，往後每12小時收25元，採累進費率計算，保管30天後車主未領回，會被以廢棄物處理。

▲泡湯示意圖。（圖／業者提供）



4. 秋冬國旅泡湯抵用券

觀光局繼夜市抵用券後，將在11月、12月推出「泡湯抵用券200元」，只要憑秋冬遊住宿收據就能到合作的溫泉業者免費泡大眾池一次，或享湯屋抵用券200元。

5.馬祖拚觀光，冬遊莒光、東引加碼送好康

馬祖莒光鄉、東引鄉為了吸引更多旅客冬遊馬祖分別宣布加碼，從今年11月起至明年年2月底為止，到莒光旅遊，可獲得500元消費券，到東引鄉旅遊將贈送150ml東引高粱紀念酒2瓶。

6.撕1公斤違規廣告，北市府送獎勵

為了遏止路邊違規廣告單亂象，北市環保局也推出獎勵措施，11月1日起，只要撕下1公斤廣告單就可以兌換獎勵品。

▲11月起高鐵周末班將會增班。（圖／記者李毓康攝）



7.年底高鐵週末增加班次

配合年底的高旅運需求，高鐵自11月1日起起至12月日止，共9週期間，每週五增開3班次列車（南下2班；北上1班自台中站發車），並於每週六增開南下1班次列車，以加強服務旅客。

8.公費流感疫苗11月中開放接種

疾管署宣布，11月15日起依各類對象接種順序依序開打至疫苗用罄止，接種順序依序為：學生、醫事人員11月15日起開打、65歲以上長者及學齡前幼兒12月8日起開打、其他接種對象明年1月1日起開打。



9.中華郵政推「星光郵局」

為因應上班族需求，中華郵政11月起，將陸續調整全台6處郵局營業時間，改從中午12時起營業到19時30分，11月1日起先從台北光華郵局、台中永安郵局、高雄新田郵局等3郵局先試辦，15日起新北永和中山路郵局、桃園民生路郵局、台南興華街郵局也接續加入試辦。

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