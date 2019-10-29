8旬老翁離家步行6公里遠　獨自走上快速道路險象環生　

▲8旬陳姓老翁因忘記回家路，獨自從家裡步行上快速道路，員警接獲通報後前往救援，所幸沒有釀成意外。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣公館鄉1名陳姓老翁（80歲），28日下午４時許獨自離家外出散步，因老翁年老失智，忘記返家的路，一路步行上台72線，因車輛往來速度非常快，老翁只能靠路肩慢慢走；還好被1位熱心民眾發現後打電話報警，經員警查出老翁身分後，立刻通知家人帶回，所幸沒有釀成意外。

苗栗警分局表示，28日下午4時30分接獲民眾通報，稱台72線快速道路上，有1名老人獨自在路肩步行，請警方前往處理；鶴岡派出所警員賴宏文立即前往報案人所指稱路段查看，發現1名老翁獨自在路肩行走，因來往車輛速度相當快，狀況險象環生，賴員立即下車將老翁帶上巡邏車後返勤務處所。因老翁年事已高，無法詳細陳述年籍資料，後經由人臉辨識系統及勤區二代系統資料分析比對後，終於查出老翁身分，並通知其兒子到派出所將老翁帶回。

▲員警先將陳姓老翁帶回所內休息後，再通知其家人前來帶回。（圖／記者黃孟珍翻攝）

陳姓老翁兒子向警方表示，下午4時左右，發現父親不在家中，心急如焚，自行騎機車在家中附近四處尋找，還是遍尋不著老翁身影，原來父親從公館家中步行5、6公里遠，從龜山大橋走上東西向快速道路，看見父親安全無恙，終於卸下心中的憂慮，萬分感謝警方的幫忙，在最短時間內找回父親。

苗栗警察分局分局長賴銘助呼籲民眾，家裡如有失智、老化或容易迷途者，除應特別照料或配戴手環嚴防走失，另在其身上留下可資辨識身分或聯絡家屬之資料，萬一走失可讓處理員警能更順利、迅速找到家屬，協助返家團圓。

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