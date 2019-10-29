新台幣9月狂升　壽險業單月匯損338億創31個月以來最高

▲根據統計，壽險業9月單月匯損增加338億元，創下31個月以來最高匯損紀錄。（示意圖／本報資料照）

記者紀佳妘／台北報導

金管會保險局今（29）日公布保險業匯兌損益數字，受到新台幣升值影響，9月份匯損再度增加338億元，改寫31個月以來最高匯損紀錄，累計到今年9月底，壽險業淨匯損為1,817億元，稅前盈餘也大賺1,747億元，創下歷史同期新高。

根據保險局統計，截至今年9月底，壽險業匯兌利益有868億元，但避險損失有2,441億元，扣除外匯變動準備金244億元，因此9月壽險業累計淨匯損為1,817億元。

至於淨值方面，統計顯示，保險業今年前9月淨值達1兆9,884億元，較去年同期成長32.1%，其中壽險業淨值來到1兆8,576億元，年增達34.1%，而產險淨值則攀上1,308億元，年成長8.8%。

整體來看，2019年1至9月壽險業累計稅前獲利1,747億元，較去年同期增加585億元，年成長50.3%；產險業累計稅前獲利132億元，較去年同期減少4億元，年減2.9%，累計今年前9個月保險業稅前獲利達1,879億元，較去年同期增加581億元，年增44.8%。

保險局官員指出，到今年9月底為止，新台幣兌美元匯率相對於去年年底貶值幅度為1.01%，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額達804億元，與上月份減少139億元，而壽險業今年9月底稅前損益已涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動的影響，仍有1,747億元的獲利。