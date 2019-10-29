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蔣介石銅像遭潑漆！儀隊上前壓制　台灣國陳峻涵：衛兵該感謝我

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記者柯沛辰／綜合報導

「台灣國辦公室」主任陳峻涵25日闖入中正紀念堂，趁著中午儀隊交接，以紅墨水潑灑蔣介石銅像。現場2名禮兵、2名便衣隊員見狀，立刻上前將人壓制，交由駐警處理。事後，參謀總長沈一鳴上將接見表揚4名官兵。但陳峻涵認為，這2名禮兵應該感謝他，否則2人站一輩子也不可能被參謀總長召見。

10月25日當天中午，陳峻涵趁現場禮兵不備，以塑膠袋裝紅墨水擲向蔣介石銅像，導致整座銅像瞬間被染紅，但自己隨後也被4名海軍儀隊隊員壓制在地，並被帶回派出所。根據《聯合新聞網》報導，這是陳峻涵自2015年來第四次進入中正紀念堂表達不滿。

▲蔣介石銅像遭潑漆！儀隊衝下壓制　台灣國陳峻涵：禮兵該感謝我。（圖／翻攝自影片）

▲陳峻涵衝上前潑墨，儀隊禮兵立即協助壓制。（圖／翻攝自當事人臉書）

陳峻涵表示，之所以選在光復節潑墨，是覺得蔣介石妄稱「光復」台灣，反而帶給台灣人更嚴重的災難，導致台灣現在國不成國，10月25日應該稱為「台灣再淪陷日」，呼籲政府落實轉型正義，立刻拆除中正紀念堂及全台蔣介石銅像。

警方獲報趕抵後，立刻將陳峻涵依現行犯逮捕，訊後依文化資產保護法、損毀罪嫌移送北檢，最後檢方裁定以3萬元交保，陳峻涵才在晚間11點離開。

▲蔣介石銅像遭潑漆！儀隊衝下壓制　台灣國陳峻涵：禮兵該感謝我。（圖／翻攝自影片）

▲警員聞訊趕至，將人帶到一旁。（圖／翻攝自當事人臉書）

事實上，中正紀念堂過去也曾發生類似破壞事件，但當時站在兩側的儀隊禮兵紋風不動，也未上前制止，事後飽受外界抨擊。後續經檢討，這次2名禮兵都從台上走下來，與2名便衣隊員合力壓制現行犯，顯示應對作為已不同於過往。

陳峻涵在臉書表示，以前認為「中正廟」這些站崗衛兵是假人扮的，「否則怎麼可能連眼珠子也能動都不動一下？！這次2位衛兵竟然下崗位來幫忙捉人，證實了我以前是想錯了！」

▲▼蔣介石銅像遭潑漆！儀隊衝下壓制　台灣國陳峻涵：衛兵該感謝我。（圖／翻攝自臉書）

▲陳峻涵發文酸「以為站崗衛兵是假人扮的」。（圖／翻攝自當事人臉書）

至於參謀總長表揚4名官兵一事，陳峻涵則認為「這兩位阿兵哥應該感謝我，否則他們倆站一輩子衛兵，恐怕也不會蒙全國最大的軍人－參謀總長召見，說不定還能放兩天榮譽假。」

不過，話鋒一轉，他也調侃「他們兩位也就是跑下崗哨在場內繞了一圈，何來制伏之說？不知道他倆面見總長時會不會心裡虛虛的？」

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