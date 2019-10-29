「天價便當286元」正妹PO菜色超心痛　千人大驚揭原因：都是成本

▲這款便當要價286元！原PO心痛貼出菜色，希望大家評評理。（圖／爆怨公社）

網搜小組／柯沛辰報導

天價便當嚇死人！一名女網友在臉書抱怨，她近日買了一份便當，沒想到菜色稀鬆平常，份量看起來不多，加上服務費竟要價286元，嚇得她不知所措。照片曝光後，引發熱烈討論，網友幾乎一面倒認為價格不合理，希望原PO能公布店家。

原PO在臉書不公開社團「爆怨公社」貼出便當照片，內容可見白飯份量約小半碗，主菜有滷豬腳、爌肉，配菜則有高麗菜、筍絲及滷蛋，還附一碗魚丸湯。不過，她抱怨「這個便當要260+10%服務費=286，真心覺得好貴，還是我吃米不知道米價？」

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許多網友看完後，紛紛留言表示，「太貴了吧」、「這比新訓中心吃得還爛」、「這便當連50元的價值都沒有」，還有人笑說，「250元是人事成本」、「賣貴一點的用意就是：老子不想做這個，拜託不要跟我買」、「貴在擺盤」、「便當還要服務費？是有人親自餵食嗎？」

▲原PO表示，如果訂外食會被飯店收3000元清潔費。（圖／爆怨公社）

原PO進一步補充，這是飯店便當沒錯，因為在飯店訂外食要被收3000元清潔費，「但都說是飯店了，這配菜？這肉！？哈囉？還是真心覺得不合理！」

不過，也有人認為，「飯店精緻便當大概4、500元，飯店沒有錯啊」、「飯店這樣的便當配菜，很正常吧」、「是飯店就沒話說了，一盤炒飯就300、400了」、「其實飯店計價是成本*60%+成本=定價，所以成本大約在160」、「人家開門也是做生意呀！你在飯店訂一個便當，師父也要爲了你特製便當，還有吃完的清潔、用餐的場地都是成本」掀起熱議。

▼網友討論很熱烈。（圖／爆怨公社）

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