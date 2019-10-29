台南鐵路地下化工程　長榮路地下道29日下午起封閉1年

▲因應台南市區鐵路地下化計畫，封閉長榮路地下道1年進行施工，台南市警五分局長陳錦文、副分局長謝承甫，全程在場指揮交管勤務執行，並動用空拍機掌握車流狀況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市區鐵路地下化計畫之長榮路地下道段，10月29日下午1時起封閉長榮路地下道1年進行施工，並進行臨時鋼便橋替代道路施工，台南市警五分局長陳錦文、副分局長謝承甫，全程在場指揮勤務執行，將視首日執行狀況逐日檢討，精進交管疏導作為。

市警五分局指出，封閉施工工期約需12個月完成，地下道兩側之迴車道及實踐街平交道不封閉，請用路人依下列改道建議路線行駛：一、大區域改道建議路線如下：路線1：（往南）長榮路五段—公園路—公園北路—東豐路—長榮路四段。路線2：（往北）長榮路五段—公園路—中華路—開元路—長榮路四段。

二、局部改道建議路線如下：改道路線1、實踐街平交道往長榮路方向：實踐街平交道—北園街87巷151弄—右轉北園街87巷—右轉無名巷 (黃記古早肉包店對面) —左轉長榮路。改道路線2、實踐街平交道往開元路方向：實踐街平交道—北園街87巷151弄—北園街109巷—右轉北園街—開元路。改道路線3、實踐街平交道往永康方向：實踐街平交道—北園街87巷151弄—左轉北園街87巷—右轉北園街 —左轉北園街124巷—北園橋往中華路。

警方指出，長榮地下道封閉首日交通狀況，周邊道路下班時間車流量大，略顯壅塞，市警五分局動用警力11名、義交8名在場疏導，透過勤務指揮中心交通即時監控系統掌控各路口車流狀況，並首次動用空拍機，將全區車流動態回報指揮中心配合疏處。市警五分局長陳錦文、副分局長謝承甫，全程在場指揮交管勤務執行，將視首日執行狀況逐日檢討，精進疏導作為。