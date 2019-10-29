驚悚！文山「關愛之家」托嬰3年釀5命案　市議員疑警無作為

▲北市文山二警分局外觀。（圖／翻攝GoogleMap）

記者張君豪／台北報導

台北市議會29日有議員質詢關於北市「關愛之家」從2015年到18年居然發生5起嬰幼兒死亡案件，市議員認為警方沒有積極偵辦，轄區北市文山二警分局29日晚間提出聲明，表示案件經通報檢察官、法醫介入調查，但均未發生虐童、外力介入跡象，絕非警方沒有積極處理。

文山二警方指出：從2015年至2018年間：「關愛之家」托嬰機構總計發生5起嬰幼兒死亡案件，但均發生在萬芳醫院急診室內，文山第二分局在嬰幼兒死亡前，轄區警分局、派出所警員從未曾接獲民眾報案該「關愛之家」有孩童受虐受傷之案件。

警方分析，這5起嬰幼兒死亡案均係因疾病由「關愛之家」人員送至萬芳醫院急救，經醫師診斷無效宣布死亡，並由萬芳醫院急診室通報文山第二分局興隆派出所到場處理，興隆路派出所接獲通報後，均依法律規定，立即派遣員警到醫院急診室勘察、蒐證及調查，並通知台北地檢署檢察官進行驗屍。

經檢警檢視死亡嬰幼兒遺體外觀，均無明顯有他殺或被害之跡證，經製作相關人員調查筆錄後整卷移由偵查隊彙整檢具相關筆錄、現場照片、通報單等事證卷資，警方也報請北檢由檢察官偕法醫及員警，共同於當日在萬芳醫院往生室辦理司法鑑識相驗事宜。

期間這5件嬰幼兒死亡案件，均經過檢察官及法醫認無他殺、被害之嫌疑，當時均開立死亡證明書逕為發還家屬或法定代理人進行安葬，警方於北檢檢察官到場辦理驗屍前，均已主動完成蒐證調查、偵辦工作。

警方特別指出：其中一件關於印尼籍女子所生之男嬰棄養於「關愛之家」一案，早在2017年1月30日凌晨零時許由「關愛之家」人員送往萬芳醫院診療，於同日清晨8時10分死亡，該醫院急診室通報興隆派出所處理，警方通知北檢檢察官、偕同法醫到場相驗，經認無他殺或被害之嫌疑，責由文山第二分局依「無名屍」公告，期滿無人招領，函請地檢署及北市殯葬處續辦遺體安置。

文山二警分局強調，依現行警察機關辦理非屬病死司法相驗案件，轄內派出所警員獲報就派遣人力管制封鎖現場，並由分局偵查隊案件承辦人協同鑑識人員攜帶勘察裝備到現場，進行調查，由鑑識人員實施現場勘驗，上述議員質疑案件均依規定受理調查，絕非外傳警方毫無作為。

文山二警分局特別澄清：案件如經檢察官偵查，認有涉及刑案、尚須調查釐清、或家屬有異議，則由檢察官扣留遺體，暫冰存殯儀館內由檢察官及法醫進行大體解剖勘驗，檢警對上述案件司法程序都依規定完成調查完備，希望民意代表切莫偏信坊間謠言傷害警察認真執勤的士氣，對於該托嬰中心頻傳嬰幼兒意外死亡事件，警方也希望市府能積極介入查處改善。

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