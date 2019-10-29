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桃園南門市場攤商疑遭強索費用 警方：已協調雙方民事訴訟處理

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▲桃園市南門市場攤商傳疑似遭黑道強索費用，警方29日到場協調了解原委。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市南門市場攤商傳疑似遭黑道強索費用，警方29日到場協調了解原委。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市桃園區南門市場攤商疑遭黑道強索費用糾紛案，市府經發局局長郭裕信指出，有關市場攤販遭強收費用之事，經發局市場科調查後並非合法攤商，該自治會也非公有市場自治會，該用地現況為道路，屬國產署與桃園區公所土地，至於攤商與郭姓男子之間糾紛，已協調雙方透過民事訴訟等程序處理，另涉及恐嚇、毀損罪部分，已由警方依法辦理。

桃園分局調查，針對南門市場林姓攤商於今年8月份與私人土地承租人，因租約衍生毀損攤位等糾紛案，桃園分局武陵派出所員警據報後立即趕抵現場，將許男等人逮捕，偵訊後依恐嚇、毀損罪嫌移請桃園地檢察署偵辦，林姓攤商指稱，有車輛違停阻礙擺攤情事，違規停車部分，警方則依交通管理處罰條例予以拖吊告發，警方已編排巡邏與守望勤務，加強南門市場週邊巡邏密度，並與市場管理委員會保持聯繫，雙方涉及民事權益部份，已協調雙方循民事訴訟程序處理。

▲桃園市南門市場攤商傳疑似遭黑道強索費用，攤商林姓阿嬤陳述當天遭人掀攤恐怖經歷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市南門市場攤商傳疑似遭黑道強索費用，攤商林姓阿嬤陳述當天遭人掀攤恐怖經歷。（圖／記者沈繼昌翻攝）

市府經發局長郭裕信也澄清表示，有關攤商陳情部分，經發局查出非屬桃園市南門公有零售市場內合法攤商，係設攤於南昌西街路旁之攤販，其自治會亦非屬南門公有零售市場自治會，屬於私人成立之桃園市南昌街、南昌西街攤販自治管理委員會。

▲桃園市南門市場攤商疑遭黑道強索費用，攤商29日仍有營業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市南門市場攤商疑遭黑道強索費用，攤商29日仍有營業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳情攤商提及土地地目與所有權等問題，經發局於24日會同地政事務所、市府財政局、桃園區公所辦理現場鑑界，確認該攤商擺攤位置現況為道路，屬於國產署與桃園區公所土地，已函請相關單位依規辦理土地管理事宜；至於郭姓男子訴求，該攤販在建物出入口設攤阻礙通行，才向攤販收取相關補償費用，這部分涉及相關權利義務，已協調雙方循民事訴訟程序處理，另外，郭被指涉及恐嚇、毀損罪部分，已由警方依法偵辦中。

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