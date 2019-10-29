　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

傳國民黨6人安全名單　蔡育輝：是「臆測」出來的

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲國民黨台南市議會黨團書記者蔡育輝指出，經查外傳國民黨不分區立委6人安全名單，經查證是「臆測」的。（圖／記者林悅翻攝）

▲國民黨台南市議會黨團書記者蔡育輝指出，經查外傳國民黨不分區立委6人安全名單，經查證是「臆測」的。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國民黨才剛規劃不分區立委提名作業，10月29日卻傳出不分區立委6人安全名單，國民黨台南市議會黨團書記者蔡育輝指出，該名單經過查證是「臆測」出來的。

蔡育輝說，該名單中的曾銘宗、林文瑞及謝龍介確實各具代表性，至於黨務系統的吳敦義、曾永權和姚江臨3人都已是大老人物，實難再替國民黨開拓票源，應把機會讓給更多有專業、有理念的年輕人。

對於外傳的這份名單，蔡育輝指出，曾銘宗具財經專業，與謝龍介經常為國民黨的政策辯護，表現出色；林文瑞出身水利系統，相當具有代表性。外界可能比較議論的是黨主席吳敦義、副主席曾永權、中常委姚江臨均列安全名單內。他認為，吳敦義、曾永權列入的目的無非是要拿下立法院長，所以應該只需有1人進安全名單即可。

蔡育輝表示，據了解，國民黨提名時程規劃是至11月8日截止，11日至13日才召開提名審查小組，所以這份名單極大可能只是臆測，製造風向球，所以他才說如果真是這種名單，是讓人無法接受的。他曾說過，不分區名單應該要重視功能性、代表性和均衡性，要多納入各領域有專業才能、有理念及辯護能力的年輕人，才能彰顯國民黨有想要銳利改革的新形象，吸引年輕選票，為國民黨開拓更多票源。

ET快訊
謝霆鋒爸「83歲謝賢驚傳腦中風病逝」　公司回應曝真實狀況
富二代壞壞班花「事後掐死她」！校長冷回：男女開房很正常…母崩
前男友「去世2年」！　她晃過餐廳一看...竟遇「死人」在打工
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南鐵路地下化工程　長榮路地下道29日下午起封閉1年

桃園南門市場攤商疑遭強索費用 警方：已協調雙方民事訴訟處理

傳國民黨6人安全名單　蔡育輝：是「臆測」出來的

賴清德鼓勵東山設咖啡大道　張世賢：成農友養套殺陷阱

台南市環保局辦飲用水法規宣導　落實飲水機管理

台東縣優良餐飲分級評核　100家業者通過

彰化縣新芽獎學金頒獎　全縣共752位獲獎

政府投8億元補助大型農機　帶領台灣農業走向智慧自動化

南大公園20年大改造　竹蓮市場菜籃族休憩新據點

「不給糖就搗蛋」　小朋友屏東市公所萬聖節活動…嗨翻天

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

每晚編謊言不讓孩子知道媽病逝　台中低收父賣地瓜球獨養2童

余苑綺很堅強「化療後胃口好」　余祥銓：她為了小孩也要過這關！

《蒙面》Ella合唱天后級歌手《天天》　網友：又是一個裸奔的聲音

點名蔡英文、鄭文燦「都白白胖胖」　韓國瑜：為什麼國民黨都黑黑瘦瘦

再提「反清復明」狂酸民進黨政府　韓：選舉一到臉上就寫我要主權

台南鐵路地下化工程　長榮路地下道29日下午起封閉1年

桃園南門市場攤商疑遭強索費用 警方：已協調雙方民事訴訟處理

傳國民黨6人安全名單　蔡育輝：是「臆測」出來的

賴清德鼓勵東山設咖啡大道　張世賢：成農友養套殺陷阱

台南市環保局辦飲用水法規宣導　落實飲水機管理

台東縣優良餐飲分級評核　100家業者通過

彰化縣新芽獎學金頒獎　全縣共752位獲獎

政府投8億元補助大型農機　帶領台灣農業走向智慧自動化

南大公園20年大改造　竹蓮市場菜籃族休憩新據點

「不給糖就搗蛋」　小朋友屏東市公所萬聖節活動…嗨翻天

影／投資達人：明年全球經濟景氣將衰退　但不至於衰退太嚴重

國產署第2波太陽光電標租　年租金共計467萬元

「翹臀珍」像床單出門　美魔女藏好身材失利

中職／7輪黃子鵬奪中繼王　努力就不會比別人差

國內屈公病、登革熱本土疫情趨緩！北中南尚有4區監測中

撞死興大生「小夫」背景曝光！曾被控綁架「要命小方」之子勒贖500萬

新台幣9月狂升　壽險業單月匯損338億創31個月以來最高

相隔12年再對決古巴　陳敏賜：他們很享受棒球

單親媽帶小孩送外賣「秒收3檢舉」　兒子回家問：以後可以都帶我去嗎…她崩潰了

馬大偉運彩解盤／NBA獨行俠@金塊　挺莊買小分

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

地方熱門新聞

地獄套房狂飄腐屍味！房東開門嚇傻了

貨車地下道9倒車迴轉！網讚爆司機

不敢讓孩子知道媽病逝　父擺攤養2童

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

夢由法式甜點進駐嘉義大雅商圈

彰化鐵路高架化通過　新設2通勤站

車撞牛釀憾事　台東落實牛隻釘掛耳環

2019桃園農博　閉幕在即人潮湧現

綠能電信蘭　王嘉偉用工程方式做管理

秋芒銀色浪濤美景　來草嶺古道就對了

嘉縣徵才活動千人求職製造業開出十萬月薪

騎腳踏車外出昏倒　警發現緊急送醫

鼓勵協助大學生與研究生到國外當交換生學習

全國首次生物病原恐怖攻擊應變演習

更多熱門

相關新聞

批中選會委員提名「綠油油」　國民黨、親民黨拒投票

批中選會委員提名「綠油油」　國民黨、親民黨拒投票

立法院29日下午表決新任中選會委員人事案，國民黨團、親民黨團因不滿蔡政府繼提名李進勇擔任主委後，再次不當提名政黨意識形態濃厚人士任職中選會，拒絕進場投票背書。

新住民要的是實質關懷　而不是口號式支票

新住民要的是實質關懷　而不是口號式支票

「老人名單」入不分區？　國民黨駁斥

「老人名單」入不分區？　國民黨駁斥

國民黨傳出6不分區立委安全名單　蔡育輝開砲

國民黨傳出6不分區立委安全名單　蔡育輝開砲

「交換學生」政策被綠營罵爆　韓國瑜堅持投資青年

「交換學生」政策被綠營罵爆　韓國瑜堅持投資青年

關鍵字：

國民黨安全名單蔡育輝臆測

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

完婚隔天「女神妻歪嘴斜眼」夫悔了

身分證有1或8西堤消費送牛肋券

輪到天蠍座11月到天賜百匯享5折

激情一半！台南女感覺「沒那麼硬」拔刀殺死前男友

身上多出「牙齒印＋鞭痕」...丈夫一看氣炸

年薪百萬男裝窮！實測聯誼2女結局超悲催

偶像和素人「第一次見面就上床」

23歲男愛上46歲女「2個月就閃婚」

北市銀行員輕生　墜10F躺血泊亡

黑道入侵市場　小攤商苦求市府無人理

猜拳輸啦！台南弟「變神燈精靈」超哀怨

結婚8週年…Grace難釋懷被阿翔背叛：日子失控

3歲小弟「30分割包皮手術變4hrs」　爸掀紗布換藥傻眼

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

吊帶妹連晃69秒遭轟　議員傻：失敗作

更多

最夯影音

更多
15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福
父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面