傳國民黨6人安全名單　蔡育輝：是「臆測」出來的

▲國民黨台南市議會黨團書記者蔡育輝指出，經查外傳國民黨不分區立委6人安全名單，經查證是「臆測」的。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國民黨才剛規劃不分區立委提名作業，10月29日卻傳出不分區立委6人安全名單，國民黨台南市議會黨團書記者蔡育輝指出，該名單經過查證是「臆測」出來的。

蔡育輝說，該名單中的曾銘宗、林文瑞及謝龍介確實各具代表性，至於黨務系統的吳敦義、曾永權和姚江臨3人都已是大老人物，實難再替國民黨開拓票源，應把機會讓給更多有專業、有理念的年輕人。

對於外傳的這份名單，蔡育輝指出，曾銘宗具財經專業，與謝龍介經常為國民黨的政策辯護，表現出色；林文瑞出身水利系統，相當具有代表性。外界可能比較議論的是黨主席吳敦義、副主席曾永權、中常委姚江臨均列安全名單內。他認為，吳敦義、曾永權列入的目的無非是要拿下立法院長，所以應該只需有1人進安全名單即可。

蔡育輝表示，據了解，國民黨提名時程規劃是至11月8日截止，11日至13日才召開提名審查小組，所以這份名單極大可能只是臆測，製造風向球，所以他才說如果真是這種名單，是讓人無法接受的。他曾說過，不分區名單應該要重視功能性、代表性和均衡性，要多納入各領域有專業才能、有理念及辯護能力的年輕人，才能彰顯國民黨有想要銳利改革的新形象，吸引年輕選票，為國民黨開拓更多票源。