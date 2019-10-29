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免再載第三方App！這6個iPhone控制中心功能超實用

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▲▼iPhone控制中心。（圖／截自iPhone）

▲iPhone控制中心功能可取代超多第三方應用程式。（圖／截自蘋果）

記者王曉敏／綜合外電報導

自iOS 11開始，iPhone的「控制中心」開始讓用戶可自行設定控制項目，除了飛航模式、Wi-Fi、藍牙及行動數據的開啟與關閉，調整螢幕亮度、音量、鎖定螢幕旋轉等固定功能外，使用者也可自行添增手電筒、計算機及計時器等功能。

以下是外媒《Make Use Of》評選，iOS「控制中心」最受歡迎的自訂按鈕排前六名：

1. 螢幕錄製

是否常遇到想分享螢幕上的內容，簡單的截圖卻無法完整共享的情況？iPhone自iOS 11開始內建了「螢幕錄製」功能，只要點按控制中心的「螢幕錄製」鍵，iPhone即會於3秒後開始錄製螢幕，結束時，用戶僅需在點一下同個鍵，或點螢幕頂端的紅色狀態列，點擊「停止」，螢幕錄影畫面即會自動存至「照片」應用程式中。

▼iPhone控制中心螢幕錄製功能。（圖／截自iPhone）

▲▼iPhone控制中心。（圖／截自iPhone）

2. 手電筒

iPhone上的LED閃光燈可做為手電筒，讓用戶在需要時有額外光源可用。用戶僅需點擊控制中心中的「手電筒」示意圖即可開啟iPhone閃光燈，若用戶覺得亮度不足，也可長按啟動向上或向下拖移滑桿，即可調整手電筒亮度。

▼iPhone控制中心手動筒功能。（圖／截自iPhone）

▲▼iPhone控制中心。（圖／截自iPhone）

3. 放大鏡

「放大鏡」為iPhone的視覺輔助使用功能之一，旨在透過鏡頭及螢幕為視力不佳的用戶放大顯示附近物品及文字。一直舉著手機使用放大鏡可能手會有點酸，這時則可使用放大鏡功能中的凍結特定影格功能，使用方式就如同拍照，但凍結的影格不會自動儲存至相簿中，若用戶有儲存影像的需求，則可觸碰並按住影像，然後點一下「儲存影像」。

▼iPhone控制中心放大鏡功能。（圖／截自iPhone）

▲▼iPhone控制中心。（圖／截自iPhone）

4. 聽力

「聽力」是iPhone的聽覺輔助使用功能之一，目的是讓失聰或重聽人士能輕鬆與人對話。其對應的功能為iPhone中的「即時聆聽」，可以協助用戶在吵雜區域中聽到對話，或甚至聽到某人在室內另一端談話的內容。透過「即時聆聽」，用戶可將自己的iPhone當作麥克風，將聲音傳至AirPods或Powerbeats Pro。

▼iPhone控制中心聽力功能。（圖／截自iPhone）

▲▼iPhone控制中心。（圖／截自iPhone）

5. 行動條碼讀取

控制中心可添增行動條碼讀取的自訂鍵，讓用戶無須再開啟相機掃描QR code。

▼iPhone控制中心行動條碼讀取功能。（圖／截自iPhone）

▲▼iPhone控制中心。（圖／截自iPhone）

6. 低耗電模式

當iPhone電量低於20%時，會自動跳出啟動「低耗電模式」的詢問通知，除此之外，用戶也可透過控制中心手動啟動低耗電模式。當iPhone充電至80%以上之後，「低耗電模式」會自動關閉。

▼iPhone控制中心低耗電模式功能。（圖／截自iPhone）

▲▼iPhone控制中心。（圖／截自iPhone）

iPhone用戶若想自行調整控制中心中的控制項目，可自「設定」中的「控制中心」，點選「自定控制項目」。想添增的項目可點選項目左側的「+」移除則點選「-」，若想調整排列位置，則可拖曳選項右側的「≡」從上到下在控制中心顯示為從左至右。

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