賴清德鼓勵東山設咖啡大道　張世賢：成農友養套殺陷阱

▲台南市議員張世賢為慘收罰單的咖啡農請命，咖啡農自行興建讓遊客方便的廁所，豈知到黃偉哲市長執政，卻成養套殺陷阱，咖啡農屢屢接到罰單。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南東山咖啡享有盛名，台南市議員張世賢在總質詢為慘收罰單的咖啡農請命，張世賢指出，賴清德市長時期，出一張嘴，歡迎咖啡農將175線打造成咖啡休憩大道，雖沒有市府輔導補助，老邁咖啡農仍將產品端出，並自行興建讓遊客方便的廁所，豈知到黃偉哲市長執政，卻成養套殺陷阱，咖啡農屢屢接到罰單。

張世賢說，東山區的175線公路咖啡屋林立，很多外來遊客為了品嘗東山咖啡會到這條咖啡大道旅遊，說起這條咖啡大道不得不提賴清德，他擔任市長時鼓勵設置咖啡休憩站推銷東山咖啡，台南市政府一直都沒有補助也沒有輔導，但8、90歲的老咖啡農仍喜出望外，在175線搭個小鐵皮屋賣起自己種植的東山咖啡，沒想到，黃偉哲市長執政，賴清德的口惠卻成了『養、套、殺』陷害咖啡農的陷阱，市府在175線梅興建公共廁所，咖啡農為了方便遊客如廁，自己花錢蓋廁所，結果被市政府認定違章不能做生意，不斷開罰單，這合理嗎？到底是那個單位在開單，議會質詢現場，官官面面相覷，卻沒局長站出來承認，張世賢生氣的說是無政府狀態了嗎？黃偉哲市長答詢說，他會負責針對 175線咖啡小站問題，召開跨局室會議做通盤檢討。

為了農友生計，張世賢再度為農友發聲，要求政府能提高稻米的收購價格，因為肥料、農藥、工錢樣樣漲，就是政府收購稻米價格不漲，很多務農的農友年紀都7、80歲了，為什麼不能讓他們日子過的好一點，否則政府憑甚麼叫青年返鄉耕作，是要叫他們吃土嗎？現在鄉下都是老人連小朋友都不多，就算年輕人結婚也不生，這樣的情況發展下去，豈不令人憂心，再過十年鄉下會成為鬼城。

張世賢指出，台南農產品豐富，芭樂、柳丁等水果都香甜多汁，為何不把農產品銷往大陸，真的要協助果農就要拓展通路，因為以前台難銷往大陸的量太少，今年只增20、30％仍太少，就算增加100％也不多，台南市政府應朝這方向努力。 黃偉哲說不排斥。

張世賢也請黃偉哲重視民間行善團，這些行善團跟其他縣市合作的很快樂，到了台南，卻處處被台南市政府刁難，白河區想要做一座橋，因為市府刁難行善團意願不高，行善團又不是一般建商只為賺錢，想要出錢出力鋪路建橋，台南市政府應該重視，市長應該跟他們說聲謝謝，建議以後舉凡行善團的案子都用專案處理。

有關行善團接受民眾陳情，於各區內造橋鋪路，張世賢議員認為市府應設置專案小組協商溝通。市長黃偉哲回應，感謝行善團的經費挹注協助公共建設，會設置專案小組來協商這類案件。工務局表示，行政院公共工程委員會前於2019年10月8日召開『民間行善團（自行構築）捐贈公共設施相關監督機制』會議時已訂相關案件處理程序，未來市府將依公共工程委員會決議，接獲民間由行善團捐贈公共設施時，與民間行善團訂定相關行政契約，明訂民間行善團應依相關法規辦理公共工程，並接受相關單位之監督。

農業局指出，因175公路位於山坡地保育區，相關建物需先申請水保計畫，故10月24日東山區公所已邀請水保技師向業者說明如何申請簡易水保設施。後續本局將與東山區公所聯合輔導商家申請農業資材室、農產品加工室等容許設施，以合法經營。另外農委會針對稻作的輔導措施有公糧收購、災害穀收購、稻作直接給付、稻作保險等，已是最有保障的作物，確保農民相當收益，農業局將建議農糧署提高稻毂公糧收購數量及價格，以增加農民收入。

農業局強調，台南農產品不會排斥銷往中國大陸，市府會積極協助本地農產開拓各地銷售通路。除中國市場外，市府近年更積極於加拿大、新加坡、日本拓展海外銷售市場，在國際市場上備受肯定。