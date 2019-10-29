台南市環保局辦飲用水法規宣導　落實飲水機管理

▲台南市環保局加強飲用水檢驗，落實飲水機管理。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局10月29日上午在台南市勞工育樂中心辦理「2019年度安全飲用水法規宣導說明會」，宣導安全飲用水觀念，及公私場所設置飲用水連續固定設備之操作維護說明會，宣導健康飲水的正確觀念。

市長黃偉哲說，自備環保杯飲水，減少民眾購買瓶裝水，是打造低碳消費重要工作之一，市府為提供民眾安全的飲水環境，公吿指定公務機關、各級學校、客運場站、鐵路局、高鐵、百貨公司及醫院等處為應設置飲水機供民眾使用之處所，公私場所飲水機管理人應確實做好飲用水設備維護並定期檢驗水質確保飲用水安全，落實低碳城市新觀念。

環保局長林淵淙表示，這次說明會環保局特別邀請台灣自來水公司第六區管理處黃文惠課長講授台南市自來水管理概況，讓民眾瞭解從自來水水源至家戶飲用的處理過程；此外，公共場所如補習班、健身房、托嬰中心、老人長期照顧中心、養護中心、護理之家等常備有連續供水設備供民眾使用，該場所之飲水機管理者，應依飲用水管理條例，每月至少需維護飲用水設備1次，並載於維護紀錄表，且每3個月應委託環保署許可之環境檢驗測定機構檢測大腸桿菌群，需將水質檢驗及維護紀錄表置於設備明顯處。

環保局也會不定期派員至公私場所稽查抽驗大腸桿菌群，如發現檢驗不合格或未依規定進行維護及檢驗者，環保局將依飲用水管理條例規定處分1至10萬元之罰鍰。希望飲水機設置者應做好自主維護管理，期在政府和民眾通力合作下提升飲用水品質，以維護台南市民健康。