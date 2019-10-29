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夜歸正妹路過！新莊淫狼伸手一拖「我要把妳弄死」　樓上老外越聽越不對

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圖文／鏡週刊

新莊市一名擔任水泥工的男子黃冠霖(46歲)去年12月底，酒後隨機將一名夜歸的女正妹拖進公寓樓梯間，企圖性侵，幸好被一名非洲裔的外籍人士察覺有異，拿手機燈照射，被害人才逃過一劫，黃嫌一審遭新北地院依強制性交未遂罪，判處2年2個月有期徒刑，黃嫌不服判決提起上訴，高院近日駁回，仍維持一審刑度。

去年12月30日晚間10點半，喝醉酒的黃嫌見被害人經過新莊區中正路一處騎樓，見一正妹經過，竟用手扣住對方脖子並摀住口鼻，強行將被害人拖進昏暗的公寓樓梯間，還嚇稱：「你知道我可以把妳弄死嗎？如果再吵妳就會死」、「再亂動、亂叫的話，我會把妳弄死」等語。這名正妹嚇壞，苦苦哀求，黃嫌卻趁機性騷。

這名見義勇為的老外，曾上法庭作證，他說當時聽到怪聲，從公寓頂樓走下來，在樓梯間有聽到女聲，一開始以為是男女在發生性關係，後來再細聽才發覺是女生在求救，所以才用手機的手電筒照，發現黃嫌在一樓樓梯間地板，抓住女生的頭髮並摀著她嘴，之後黃嫌看到他後，才趕緊放開女生，還硬掰情侶辦事「不甘你的事」。

這名老外說，後來女生跑到騎樓，他在黃嫌及被害人的中間，男女雙方說中文，但他聽不懂，但黃嫌還是一直騷擾女方，所以他就擋在他們之間，之後他問女方否認識男生，女生說不認識，他當時有看到女生鞋子不見，還幫忙找鞋，他發現女生很害怕，就跟她說不要緊張，之後女生就拿起手機打電話報警。

黃嫌知道在女生報警後，就準備閃人，被害人就用手指著男生，他感覺女生是叫他不要讓那個男的離開，所以，他就跟女生表示，「我們一起跟著那個男的」，一路跟著直到警方到場。

被害人也在法庭證稱，外國人當時用英文問她認不認識被告，她說從來沒看過、也不認識，被告還在現場叫囂，主要是說「他只有親我，我告不了他，警察也拿他沒輒，我跟外國人說我想報警，被告突然想靠近我一點，我當下有用手機拍被告一張照片，我繼續往後退，那個外國人站在我跟被告中間，我那時就打電話報警。」

黃嫌當時喝茫，酒測值達0.79毫克，辯護人雖聲請傳喚王姓友人及查獲的楊姓警員到庭作證，並聲請對被告進行精神鑑定，欲證明黃在案發前、案發時的酒醉狀態及精神狀況，已達不能辨識行為違法，或行為能力已顯著減低，不過，法官認為犯罪事實已相當明瞭，以沒有必要為由，一句話就駁回被告請求。

法官認為，黃嫌欲對被害人強制性交犯行時，知道要將被害人拖入無燈光的公寓樓梯間內以避人耳目，且能明確喝令對方：「你知道我可以把妳弄死嗎？妳如果再吵你就會死」、「再亂動、亂叫的話，我會把妳弄死」等語。

此外，黃嫌在有人持燈光照射時，還能立即以是男女朋友等語回應，意圖掩飾犯行等情，顯見被告在案發前縱然有喝酒情形，但案發時的精神知覺反應狀況，與常人並無明顯差異。

判決指出，黃嫌曾在去年間因酒後駕車公共危險、傷害案件，判決有期徒刑5月、拘役40天確定，已易科罰金執行完畢，被告多次因酒誤事，觸犯公共危險罪，或與人發生行車糾紛，被告藉酒氣才觸法，顯然是推卸之詞，具有特別惡性。

法官認為，黃嫌對於在案發時的感受能力、言行舉措、行為過程及犯罪動機等均能清楚認識，並未喪失，亦能判斷，其明確知道告訴人拒絕親吻、不願與其發生性關係，發現被害人以電話報警時，還知道要離開現場躲避，難認被告有何因精神障礙或其他心智缺陷，而不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為能力。

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