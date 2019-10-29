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玉山銀9月新發卡衝破18萬張　靠4張神卡連3個月拿下發卡王

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▲信用卡情境圖。（圖／資料照）

▲根據金管會統計，9月單月刷卡金額新台幣2,530億元，年增率達15.58%。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（29）日公布9月信用卡最新統計，9月單月刷卡金額2,530億元，累計今年前9月刷卡金額2.39兆元，雙創歷年同期新高，而玉山銀行連續3個月登上發卡王，國泰世華則以簽帳金額最高，奪下刷卡王寶座。

根據金管會銀行局統計，截至今年9月底止，有33家信用卡發卡機構，總流通卡數約4,623萬張，總有效卡數約3,119萬張，其中當月簽帳金額約2,530億元，較去年同期增加341億元，年增率達15.58%。

請繼續往下閱讀...

觀察各家銀行9月發卡數表現，其中玉山銀行發卡數衝第一，共發了18萬1,405張，連續3個月登上發卡王，緊追在後的是永豐銀行（10萬9,363張），其餘第3至5名依序為國泰世華銀行（8萬2,642張）、台新銀行（6萬2,871張）及中信銀行（5萬4,948張）。

玉山銀行9月再度奪下發卡王寶座，銀行局官員表示，主要是7月推出U Bear信用卡，另外還有Only卡、漢神巨蛋聯名卡、Pi拍錢包信用卡，帶動玉山銀當月發卡量衝破18萬張。

至於台企銀停卡數達11萬張，官員則說，銀行定期會整理持卡人使用情況，若沒有信用卡交易的情況下，將會進行清呆卡的動作。

統計也指出，國泰世華銀行單月簽帳金額達386億元，再度奪下刷卡王寶座，再者是中信銀行，單月簽帳金額為373億元，至於第3到5名則分別是玉山銀行（351億元）、台新銀行（291億元）以及台北富邦銀行（232億元）。

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