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一早上工「當然不會睡到中午」！陳其邁報喜：Google 260億投資案過關

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▲陳其邁一早就上工。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

▲陳其邁一早就上工。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁29日透過臉書分享好消息，內政部在今天通過橋頭科學園區的都市計畫審議，以及經濟部核准Google260億台幣與丹麥商沃旭120億台幣的增資案。陳其邁貼文中提到自己一早就上工，「當然不會睡到中午」，暗酸曾被媒體直擊中午才出門上班的高雄市長韓國瑜。

陳其邁貼文一開始就先暗酸韓國瑜，「今天一大早，當然不會睡到中午」。他提到，蘇貞昌院長到高雄視察前鎮漁港，自己則跟經濟部長沈榮津、政委龔明鑫、政委吳政忠及科技部開會討論如何鼓勵關鍵產業提升前瞻技術，帶動產業群聚效益。並協助國內產業上下游發展，產出具有國際競爭力的系統應用與創新服務解決方案。

陳其邁提出兩點好消息與國人報告，第一是橋頭科學園區繼10月14日國發會審議通過橋頭科學園區籌設計畫，內政部也在今天通過橋頭科學園區的都市計畫審議！讓計劃往前邁進一大步。

陳其邁說，政府會繼續加緊腳步，在110年底讓廠商可以進場選地建廠。橋頭科學園區將連結路竹科學園區、台南科學園區，串連產官學資源，成為南台灣最重要的高科技走廊。

另外一個好消息，陳其邁分享，是經濟部已經核准Google260億台幣與丹麥商沃旭120億台幣的增資案。國際大廠看好台灣，今年經濟成長率也將達到2.46％，重返亞洲四小龍之首。

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