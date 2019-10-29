　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

約「蘆洲幫」談判9男追砍路邊17歲屁孩　一問是自己人竟丟包醫院

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳豐德／新北報導

新北市一名吳姓男子26日在KTV與一群「蘆洲幫」酒後起糾紛，雙方約同隔天在三重談判，吳男等9人在台北市先集結，分乘7車抵達現場後燃放信號彈示威時，見到5名年輕人在周圍鬼鬼祟祟，吳男等人拿出刀械、棍棒追砍跑得較慢的17歲吳姓少年，最後才發現對方是「自己人」，趕緊將他丟包醫院；警方獲報後循線通知被害人及吳男等9人到案，全案依殺人未遂、傷害等罪嫌偵辦。

▲▼8屁孩因KTV糾紛約蘆洲幫談判，沒想到竟誤砍自己人。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲9屁孩因KTV糾紛約蘆洲幫談判，沒想到竟誤砍自己人。（圖／記者陳豐德翻攝）

根據查證，吳男（19歲）等人為「台北、中和掛」，26日晚間在新北市某KTV與朋友飲酒唱歌，過程中與隔壁包廂的「蘆洲幫」起了口角衝突，現場雖未發作，回到家後兩方透過臉書共同友人隔空互嗆，相約27號凌晨3點「龍門路底見」！

吳男擔心寡不敵眾，號召友人先在台北市中山區民權東路之龍興公園集結後，9人分乘7台轎車一路殺到三重，同夥一下車就燃放信號彈「鎮住場面」，並看到5名男子在附近一家夾娃娃機店外來回走動、神色詭異，覺得對方就是蘆洲幫仇家。

吳男等人持刀、棍上前時，對方其中4人見狀掉頭就跑，留下一名戴著口罩的吳少，見問話也不回答，吳男拿起西瓜刀就砍，其餘同夥則持棍棒等兇器追殺，隨後逃逸離去；逞凶完的吳男聯絡還未到場的友人時才發現，夾娃娃機店外的5人竟是同伴，一夥人趕緊折返將手臂遭砍的吳少丟包醫院，而吳少也自知遭誤砍，包紮完後就未報警就先行離去。

警方接獲報案後，調閱醫療紀錄通知吳少先行到案，他表示當時「在現場等朋友要一起出遊，突然就被追砍」。經調閱監視器後`警方鎖定涉案的車輛，以車追人通知吳姓主嫌等9人到案，他們供稱是砍錯人，從頭到尾都沒見到「蘆洲幫」出現，全案訊後依照殺人未遂、傷害、公共危險、妨害秩序送辦。

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

掰了小禎12年情！李進良現身祝福：有任何需要我都會義無反顧

快訊／台64工程車煞不住追撞300萬「特斯拉」　網呆：這下大條了

韓國瑜傾聽之旅第9天　楊秋興批離譜：要選總統才來傾聽

ET快訊
謝霆鋒爸「83歲謝賢驚傳腦中風病逝」　公司回應曝真實狀況
富二代壞壞班花「事後掐死她」！校長冷回：男女開房很正常…母崩
前男友「去世2年」！　她晃過餐廳一看...竟遇「死人」在打工
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

撞死興大生「小夫」背景曝光！曾被控綁架「要命小方」之子勒贖500萬

驚悚！文山「關愛之家」托嬰3年釀5命案　市議員疑警無作為

夜歸正妹路過！新莊淫狼伸手一拖「我要把妳弄死」　樓上老外越聽越不對

約「蘆洲幫」談判9男追砍路邊17歲屁孩　一問是自己人竟丟包醫院

「老公買票」女村長撇清：一旦賄選就離婚　二審逆轉改判當選無效

飆完學生三字經！　補習班老闆臉書討拍「他眼紅抹黑…」無辜同業提告

短褲女住戶喝茫...　色保全電梯熊抱狂蹭　「臨別一摸」曝光

國道警路邊吃宵夜！紅斑馬停一旁怠速「轟轟轟」　住戶崩潰：吵到沒辦法睡

工程師擁小三爽出國！正宮「菜刀擺桌上」氣炸逼問　他瞎扯：我們同房不同床

快訊／台18線79.5K處爆廂型車擦撞！「1人受困車內」　警消赴現場搶救中

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

每晚編謊言不讓孩子知道媽病逝　台中低收父賣地瓜球獨養2童

余苑綺很堅強「化療後胃口好」　余祥銓：她為了小孩也要過這關！

《蒙面》Ella合唱天后級歌手《天天》　網友：又是一個裸奔的聲音

點名蔡英文、鄭文燦「都白白胖胖」　韓國瑜：為什麼國民黨都黑黑瘦瘦

再提「反清復明」狂酸民進黨政府　韓：選舉一到臉上就寫我要主權

撞死興大生「小夫」背景曝光！曾被控綁架「要命小方」之子勒贖500萬

驚悚！文山「關愛之家」托嬰3年釀5命案　市議員疑警無作為

夜歸正妹路過！新莊淫狼伸手一拖「我要把妳弄死」　樓上老外越聽越不對

約「蘆洲幫」談判9男追砍路邊17歲屁孩　一問是自己人竟丟包醫院

「老公買票」女村長撇清：一旦賄選就離婚　二審逆轉改判當選無效

飆完學生三字經！　補習班老闆臉書討拍「他眼紅抹黑…」無辜同業提告

短褲女住戶喝茫...　色保全電梯熊抱狂蹭　「臨別一摸」曝光

國道警路邊吃宵夜！紅斑馬停一旁怠速「轟轟轟」　住戶崩潰：吵到沒辦法睡

工程師擁小三爽出國！正宮「菜刀擺桌上」氣炸逼問　他瞎扯：我們同房不同床

快訊／台18線79.5K處爆廂型車擦撞！「1人受困車內」　警消赴現場搶救中

影／投資達人：明年全球經濟景氣將衰退　但不至於衰退太嚴重

國產署第2波太陽光電標租　年租金共計467萬元

「翹臀珍」像床單出門　美魔女藏好身材失利

中職／7輪黃子鵬奪中繼王　努力就不會比別人差

國內屈公病、登革熱本土疫情趨緩！北中南尚有4區監測中

撞死興大生「小夫」背景曝光！曾被控綁架「要命小方」之子勒贖500萬

新台幣9月狂升　壽險業單月匯損338億創31個月以來最高

相隔12年再對決古巴　陳敏賜：他們很享受棒球

單親媽帶小孩送外賣「秒收3檢舉」　兒子回家問：以後可以都帶我去嗎…她崩潰了

馬大偉運彩解盤／NBA獨行俠@金塊　挺莊買小分

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

社會熱門新聞

激情一半！台南女感覺「沒那麼硬」拔刀殺死前男友

北市銀行員輕生　墜10F躺血泊亡

黑道入侵市場　小攤商苦求市府無人理

驚悚撞擊畫面曝　興大生遭白賓士爆撞亡

香奈兒告寶雅求償300萬　免賠確定

虐貓閻王投案原因　走投無路想輕生

虐貓閻王改限制住居　再爆加入虐貓群組

賓士撞死興大生　駕駛嚇傻逃跑

日租套房滿是呻吟聲　+500再來一發

興大生遭白賓士撞死　爸淚：前程都毀了

偷看手機發現被劈腿　他泡完溫泉送小三下黃泉

變態男虐死9貓後神隱　手機雲端竟存百張影照

獨／聯結車鋼捲掉路面　騎士驚逃

撞死興大生「小夫」要命背景曝光

更多熱門

相關新聞

第1天開張就被抓　警攻堅三重牌賭場逮33人

第1天開張就被抓　警攻堅三重牌賭場逮33人

「第一天開張就被抓！」一名張姓男子經營流動性賭場，28日晚間10時許選擇在三重三和路一段巷內開賭，找來近30名賭客，就在民宅一樓直接玩起天九牌，警方接獲線報埋伏多時，隔日凌晨4時許見時機成熟遂埋伏攻堅，將現場33人帶回偵辦，並查扣抽頭金8萬元、賭資50餘萬等證物，訊後依賭博罪嫌送辦。

恐怖！兒驚見老父當街被斧頭追砍

恐怖！兒驚見老父當街被斧頭追砍

潑水、黏鼻屎水壺…雙胞胎女童遭控霸凌男同學

潑水、黏鼻屎水壺…雙胞胎女童遭控霸凌男同學

老翁拄拐杖不敢過虎口　警護送讓他想起愛孫

老翁拄拐杖不敢過虎口　警護送讓他想起愛孫

與同事爆衝突　莽男亂砍讓他濺血

與同事爆衝突　莽男亂砍讓他濺血

關鍵字：

蘆洲幫三重追砍自己人

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

完婚隔天「女神妻歪嘴斜眼」夫悔了

身分證有1或8西堤消費送牛肋券

輪到天蠍座11月到天賜百匯享5折

激情一半！台南女感覺「沒那麼硬」拔刀殺死前男友

身上多出「牙齒印＋鞭痕」...丈夫一看氣炸

年薪百萬男裝窮！實測聯誼2女結局超悲催

偶像和素人「第一次見面就上床」

23歲男愛上46歲女「2個月就閃婚」

北市銀行員輕生　墜10F躺血泊亡

黑道入侵市場　小攤商苦求市府無人理

猜拳輸啦！台南弟「變神燈精靈」超哀怨

結婚8週年…Grace難釋懷被阿翔背叛：日子失控

3歲小弟「30分割包皮手術變4hrs」　爸掀紗布換藥傻眼

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

吊帶妹連晃69秒遭轟　議員傻：失敗作

更多

最夯影音

更多
15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福
父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面