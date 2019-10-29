約「蘆洲幫」談判9男追砍路邊17歲屁孩　一問是自己人竟丟包醫院

記者陳豐德／新北報導

新北市一名吳姓男子26日在KTV與一群「蘆洲幫」酒後起糾紛，雙方約同隔天在三重談判，吳男等9人在台北市先集結，分乘7車抵達現場後燃放信號彈示威時，見到5名年輕人在周圍鬼鬼祟祟，吳男等人拿出刀械、棍棒追砍跑得較慢的17歲吳姓少年，最後才發現對方是「自己人」，趕緊將他丟包醫院；警方獲報後循線通知被害人及吳男等9人到案，全案依殺人未遂、傷害等罪嫌偵辦。

▲9屁孩因KTV糾紛約蘆洲幫談判，沒想到竟誤砍自己人。（圖／記者陳豐德翻攝）

根據查證，吳男（19歲）等人為「台北、中和掛」，26日晚間在新北市某KTV與朋友飲酒唱歌，過程中與隔壁包廂的「蘆洲幫」起了口角衝突，現場雖未發作，回到家後兩方透過臉書共同友人隔空互嗆，相約27號凌晨3點「龍門路底見」！

吳男擔心寡不敵眾，號召友人先在台北市中山區民權東路之龍興公園集結後，9人分乘7台轎車一路殺到三重，同夥一下車就燃放信號彈「鎮住場面」，並看到5名男子在附近一家夾娃娃機店外來回走動、神色詭異，覺得對方就是蘆洲幫仇家。

吳男等人持刀、棍上前時，對方其中4人見狀掉頭就跑，留下一名戴著口罩的吳少，見問話也不回答，吳男拿起西瓜刀就砍，其餘同夥則持棍棒等兇器追殺，隨後逃逸離去；逞凶完的吳男聯絡還未到場的友人時才發現，夾娃娃機店外的5人竟是同伴，一夥人趕緊折返將手臂遭砍的吳少丟包醫院，而吳少也自知遭誤砍，包紮完後就未報警就先行離去。

警方接獲報案後，調閱醫療紀錄通知吳少先行到案，他表示當時「在現場等朋友要一起出遊，突然就被追砍」。經調閱監視器後`警方鎖定涉案的車輛，以車追人通知吳姓主嫌等9人到案，他們供稱是砍錯人，從頭到尾都沒見到「蘆洲幫」出現，全案訊後依照殺人未遂、傷害、公共危險、妨害秩序送辦。

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