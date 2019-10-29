企業專頻交通部、電信業達初步共識　預計3年後開放申請

▲交通部邀請五家電信業者開會，並達成了初步企業專頻共識。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者邱倢芯／台北報導

5G頻譜競標將至，先前政府拋出了企業專頻的議題，但被電信業者大力反對；而今（29）日交通部特別邀請了五家電信業者喝咖啡，且NCC代理主委陳耀祥也到現場；會後交通部與五家業者達成初步共識，政府預計在4.4 GHz至5.5 GHz中頻段清出乾淨頻譜，預計在3年後開放企業申請專頻。

台灣電信產業發展協會副秘書長劉莉秋指出，政府目前的想法是，希望在4.4 GHz至5.5 GHz中頻段清出乾淨頻譜，預計將分給商用頻段200Mhz、300Mhz給警消政府公共使用，最後的100 Mhz將給企業申請專頻。不過清出頻譜需要時間，因此最快3年後才會開放給企業申請。

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再者，因為頻譜為稀有財，因此政府會要求企業必須先申請1年的實驗執照，且也得擁有符合創新垂直整合的應用，通過1年的實驗後，企業才能向NCC提出專頻申請；此外，企業專頻年限為3年。

對此，遠傳電信總經理井琪表示，看得出來交通部有努力地從公平性的角度去出發，並了解電信業者的立場；其實業者們也了解政府做很多決策本來就很難做到面面俱到，而這樣的決策業者們也是會盡量支持。