雙11來了！海關估11月簡易報單量達550萬件　專案加強查緝

▲雙11購物節來了，快遞貨物的量將會暴增，海關將加強查驗。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者吳靜君／台北報導

因應「雙11」網路購物節，進口貨物進入高峰期，關務署今（29）日表示，為了避免化整為零、高價低報的違規情況，今年也會加強委任查核，如果被抽中沒有委任書或實名認證的話，最長可能拖1個月以上才可能拿到貨。

根據關務署統計，各年的11月快遞貨物情形，簡易報單（完稅價格在5萬元以下）105年有250萬件、完稅金額為32.3億元、稅收為0.76億元；106年有375萬件，完稅價額為36.6億元，稅收為1.15億元；107年有491萬件，完稅價格為42.2億元稅收1.46億元，在各大平台關務署預估今年會有機會破550萬件。

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至於從中國大陸與香港地區進口的快遞貨物簡易報單，去年有439萬件，顯示快遞貨物簡易報單來自中國大陸、香港達到九成。而今年前9月快遞貨物簡易報單的件數已經達到4400多萬件，每個月應該會有500萬件，預估今年將破6000萬件。

另外，根據關務署台北關統計，近期快遞貨物報關申報不符情形以虛報進口貨物、名稱、重量、產地或價值等；但嚴重的為為案件則有虛報逃避管制，像是毒品、槍砲彈藥刀械、豬肉製品等。為了避免雙11期間快遞貨物量大，使得有心人士規避法規，像是高價低報、化整為零等、進口侵權商品等，海關自11月13日起至19日專案加強查緝。

查緝包含艙單預審、落實點貨進倉作業、依快遞業者風險分級查核、申報資料篩選注檢、加強Ｘ光儀檢驗，並加強委任查核提高抽檢比率，若發現沒有委任書或者未實名認證，可能會超過個把月都無法拿到貨。