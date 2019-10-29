柯文哲不信社宅8年20萬戶　內政部嗆：鬼打牆的論述「應受人民譴責」

▲柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市長柯文哲29日在議會備詢時講出8年20萬戶社會住宅「不相信」、「不可能」、「台北市也沒有2萬戶」等說法。內政部回應，社會住宅政策推動進度都在設定的步驟上，「柯市長遇到困難就逃避退縮的行徑，及對社宅政策論述的鬼打牆症狀，應受到人民的譴責」。

內政部表示，目前已完工使用中加興建中的社會住宅約3萬戶，年底前尚有數千戶開工，依目前已完成規劃的社宅案件，明年底完工加開工可達4萬7千戶，超過原定4萬戶的目標。

內政部進一步表示，中央政府已儲備565處共330公頃適合興建社會住宅的基地，可興建戶數超過12萬戶的目標值，並已與許多縣市完成討論，地方政府有興趣的基地由地方興建，不足之數量將由內政部透過營建署與國家住都中心來協力完成。

內政部指出，住宅事務原就屬地方權責，中央在過去三年協助地方政府土地取得、資金融通、非自償補貼，讓第一階段社宅工作順利啟動。第二階段社宅中央將全力投入直接興辦，確保12萬戶興建與8萬戶包租代管順利落實。

內政部批評，「台北市是中華民國的台北市，不是柯文哲的台北市，8年20萬戶社宅政策的本意在於讓青年及弱勢家戶，可透過政府的直接協助來安定居住需求，內政部按部就班引導縣市政府放心推動第一階段工作，目前也取得相當成效。」

內政部強調，雖然社宅是辛苦的任務，卻也是許多民眾期待的需求。柯市長若不願承擔責任，將青年的需求用政治化的方式來逃避，中央政府仍會負起保障人民的最終責任，將推動社宅的土地、資金、人力安排到位，也會透過這項工作帶動台灣營造產業升級，建立有能力解決問題的政府與產業體系。