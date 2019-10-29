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2020脊梁山脈旅遊年　觀光局主推「5大山脈」經典遊程...玩過了沒？

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▲新手也能登玉山行前準備。（圖／記者于佳云攝）

▲2020年「脊梁山脈旅遊年」，觀光局將主力推廣中央山脈、雪山山脈、玉山山脈、阿里山山脈和海岸山脈等五大山脈經典遊程。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

觀光局明（2020）年將以「脊梁山脈旅遊年」為主題，持續行銷推廣台灣觀光品牌，今年在台北國際旅展（ITF）上，會主推中央山脈、雪山山脈、玉山山脈、阿里山山脈和海岸山脈等五大山脈經典遊程。觀光局表示，旅展期間會安排達人講座分享、遊程介紹等眾多活動，讓更多人重新驚嘆台灣山脈旅遊魅力。

▲▼觀光局2020脊梁山脈旅遊年啟動記者會。（圖／觀光局提供）

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▲呼應行政院10月的開放山林政策，觀光局將以開放、透明、服務、教育及責任5大主軸推廣台灣山脈。（圖／觀光局提供）

台北國際旅展11日8月至11日登場，觀光局以「脊梁山脈旅遊年國家館」主題行銷推廣，並和國軍退除役官兵輔導委員會、內政部營建署、行政院農業委員會林務局、原住民族委員會及觀光局所屬國家風景區管理處等單位共同合作呈現台灣脊梁山脈旅遊發展成果。

▲▼觀光局2020脊梁山脈旅遊年啟動記者會。（圖／觀光局提供）

▲張錫聰說，觀光局今年參展ITF旅展時，會以特展方式展出台灣脊梁山脈周邊獨特天然地景，現場也會提供相關遊程DM給旅客參考。（圖／觀光局提供）

觀光局副局長張錫聰表示，呼應行政院10月的開放山林政策，觀光局將以開放、透明、服務、教育及責任5大主軸推廣台灣山脈。他說，台灣繁茂山林，在歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊造山運動急遽進行之下，使台灣山巒層疊、溪谷縱橫，形成以「奇、險、峻、秀」聞名的中央山脈、雪山山脈、玉山山脈、阿里山山脈和海岸山脈等五大山脈，讓多樣、稀有、獨特，無數生物都匯聚在福爾摩沙台灣島嶼。

▲新手登玉山行前準備分享。（圖／記者于佳云攝）

▲▼觀光局將主力推廣以「奇、險、峻、秀」聞名的中央山脈、雪山山脈、玉山山脈、阿里山山脈和海岸山脈等五大山脈旅遊。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲新手登玉山行前準備分享。（圖／記者于佳云攝）

因此，今年「2020脊梁山脈旅遊年國家館」會以特展方式展出台灣脊梁山脈周邊獨特天然地景、原民文化、生態環境、歷史古道，並延伸各原住民部落。為讓旅客能更方便取得脊梁山脈旅遊資訊，現場可拿取「台灣脊梁山脈旅遊」相關遊程DM，食宿遊購應有盡有，多條經典主題遊程，各種體驗通通都玩得到。

旅展期間，還會安排達人講座分享、原民歌舞展演、手作DIY體驗、有獎徵答、部落文創商品展售、經典遊程介紹等眾多體驗，更有推出好康消費滿額贈獎活動。

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