台灣風景神剪接　韓國攝影師「來去總統府住一晚」影片完整曝光

▲Kim Ju Hyeok（圖右）入住總統府。（圖／中華文化總會提供）

記者崔至雲／台北報導

總統府與文化總會等單位合作10月初舉辦「來去總統府住一晚」活動，當時第一組入住的韓國籍的Kim Ju Hyeok （金周奕）今（29日）在社群平台上公開完整入住體驗影片。影片由台灣尋常可見的生活視野出發，逐漸帶出台灣耐人尋味的生活風景，交織台灣山海壯闊的動人，影片尾聲藉由巧妙的剪接連結國慶光雕，最後收尾的片段也揭露了入住房間的樣貌，總統蔡英文代表台灣熱情招待國外入住旅客的真摯情感。

金周奕是韓國攝影師，身兼韓國亞洲通信社的攝影記者，也是知名旅遊攝影部落客，10月初入住時適逢國慶十月，他不只在凱道上現場體驗精彩絕倫的國慶光雕秀，也對蔡英文特地準備的道地台灣滷味宵夜感到驚喜，金周奕在臉書特別提到在總統府的經歷是難忘與最特別的，不管是台灣軍人的英姿，以及跟蔡英文見面互動，他會一直記得那些幸福心動的瞬間；這是過去不曾在任何國家經歷過，未來也可能無法再次體驗的珍貴經驗，會加倍努力介紹台灣與讓更多人認識台灣。

請繼續往下閱讀...

▲Kim Ju Hyeok（金周奕）入住總統府。（圖／中華文化總會提供）



文總副秘書長李厚慶表示，金周奕紀錄此行在總統府的體驗與在台灣旅途中的點滴，影片出來令人感到驚艷，透過不同視角帶出在台灣這塊土地上的風景，呈現值得讓台灣人驕傲的日常生活。影片最後金周奕與蔡英文的會面，呼應台灣的待客之道是熱情友善，也顯示金先生的難忘體驗。

李厚慶提到，「來去總統府住一晚」活動目前正如火如荼進行，本週將迎來第三組入住總統府體驗的外國朋友，來自匈牙利的Robert Revesz。文總希望透過來自全球的多元視角與記錄觀察，將台灣的熱情活力、友善包容，以不同的面貌展現給世界，讓世界看見台灣。

▲▼ Kim Ju Hyeok將入住總統府的影片曝光在個人臉書。（圖／中華文化總會提供）



