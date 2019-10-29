美軍取巴格達迪人頭打臉「今日庫德明日台灣」　川普撤軍大戲造就五贏局面

▲美軍取了伊斯蘭國首領巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）的項上人頭，打臉出賣庫德族的說法。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

美國總統川普先後宣布美軍撤離敘利亞，以及美軍成功擊斃ISIS首領巴格達迪，這兩件事其實有關連，而且一切都是川普精心策劃的一場大戲？軍事專家王臻明在臉書上發表的一篇評論，認為川普下令撤出美軍，最後造就是土、庫、敘、美、俄「五贏局面」，相關評論也在PTT八卦板上引發關注，不少人認為這樣的發展也打臉了部分網友認為庫德族遭美國背叛「今日庫德，明日台灣」的說法。

▲美國總統川普成功策畫一場大戲，造就五贏局面。（圖／達志影像／美聯社）



福斯電視台（Fox）報導一篇題為「迅雷不及掩耳擊斃巴格達迪，打臉了對川普撤離敘利亞的批評」（Al-Baghdadi takedown catches Dems flat-footed, blunts criticism of Trump's Syria pullback）內文提到，民主黨的幾位意見領袖前幾天還抱怨川普政府在敘利亞撤軍之後就沒有真正的打擊恐怖組織計畫。

報導指出，國會的民主黨議員感嘆，在行動之前他們都沒有被告知，反倒是駐敘俄軍先被知會要使用領空，但是白宮方面其實擔心一心想要彈劾川普的民主黨議員，會事先洩漏訊息給媒體，造成行動失敗。

▲土耳其取得30公里緩衝區，並讓敘利亞難民牽制緩衝區內。圖為土耳其總統艾爾段。（圖／路透）



台灣的軍事專家王臻明則分析，就目前來看，這場交易可能是這樣的。土耳其拿到緩衝區以解決邊界附近長期以來的衝突攻擊事件，而土耳其境內有大批敘利亞難民，土耳其以後也可以把這些難民遷回敘利亞的緩衝區，兌現「讓難民回家」的國內政治承諾。

▲庫德族在這場大戲中獲得油田，有了更好的經濟來源。（圖／達志影像／美聯社）



王臻明分析，以庫德族為首的敘利亞民主力量，撤出敘利亞與土耳其邊界三十公里內的緩衝區，但得到南方代爾祖爾的油田，並且由美軍派兵保護油田。有了油田代表有源源不斷的收入，這也讓敘利亞民主力量有辦法維持控制區內的民生穩定，並養活自治政府與其部隊。

▲俄羅斯在這場交易中，在面子上取得「敘利亞戰事軍事勝利」。圖為俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）



王臻明認為，敘利亞與俄羅斯拿到表面上的「敘利亞戰事勝利」，畢竟美軍已經大動作宣布撤出敘利亞，已宣告敘利亞戰事的結束。而因為土耳其的「入侵」，敘利亞民主力量改與敘利亞政府合作以對抗土耳其，這也讓敘利亞政府軍擴張了勢力範圍。

▲敘利亞政府軍在這場交易中擴張勢力範圍。圖為敍利亞總統阿塞德。（圖／達志影像／美聯社）



王臻明說，最後是川普政府，首先兌現了從敘利亞撤軍，讓美軍回家的政治承諾，又拿到了巴格達迪的項上人頭，代表剿滅伊斯蘭國的戰爭已經大獲全勝。而在國內政治上，也狠狠倒打民主黨一耙，因為民主黨的政治人物一直在批評川普的撤軍決定是在幫伊斯蘭國，而巴格達迪的死，目前看來似乎與土耳其脫不了關係，很有可能就是土耳其情報機關出賣他的。

PTT鄉民則推文評論表示，「這才是下好大一盤棋」、「假撤兵真引蛇出洞，川普超強」、「平常最愛嚷著國際觀的人看得懂這篇嗎」、「川普嘴歸嘴，但他是嘴真的 不像某些人」、「要能當上美國總統還是有兩把刷子」。

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