每周生產3000輛車！　特斯拉副總裁：來上海設廠是正確選擇

▲位於上海臨港新片區的特斯拉超級工廠。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

特斯拉上海工廠24日已提前進入了試生產階段，其全球副總裁陶琳今（29）在上海城市推介大會新聞通氣會上透露，其美國工廠很多技術已經運用在上海的工廠上，並進行了相應的提升，實現了提高效率的同時降低了成本，第一期的預計周產量將達到3000輛。

據《澎湃新聞》報導，陶琳在會上表示，特斯拉上海超級工廠已經具備生產能力，現在正在等待相關審批流程，流程結束後馬上可以正式生產和銷售，第一期的預計周產量將達到3000輛，「特斯拉上海超級工廠生產的產品，一定能達到世界級品質。」

▲ 上海特斯拉超級工廠衝壓車間。（圖／澎湃新聞）

作為第二次參加進博會的廠商，陶琳坦言，進博會給特斯拉帶來了很好的傳播效果，期待通過進博會讓公眾瞭解，特斯拉並不只是一個產品，在汽車背後有特斯拉對未來駕駛、技術的理解。

陶琳同時提及了上海的營商環境，「得益於良好的營商環境，讓特斯拉很多創新的想法得以實現。從目前的發展情況來看，選擇上海作為特斯拉全球第一個海外工廠，是一個正確的選擇。」

另據特斯拉股東函顯示，該公司大大提高了新生產線的執行速度，上海超級工廠的建成時間為10個月，目前已做好投入生產的準備，而其建造成本卻比美國的Model 3生產線降低了約65%，「相信中國可能會成為Model 3的最大市場。」