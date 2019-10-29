深化台巴邦誼！吳釗燮率農牧考察團訪巴拉圭　

▲吳釗燮將率團訪問巴拉圭。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

外交部長吳釗燮將於29日至31日偕我國農牧及綠能考察團訪問我南美洲友邦巴拉圭共和國，並拜會巴國政要與當地相關產業協會代表等。外交部表示，吳釗燮此行率團赴訪巴拉圭，將進一步深化台巴邦誼及既有的合作關係。

吳釗燮此行將晉見巴國總統阿布鐸（Mario ABDO Benítez）、與外交部長里巴斯(Antonio Rivas)共同主持政治磋商會議，以及拜會國會議長亞諾(Blas LLANO Ramos)並就強化雙邊合作等共同關切事項深入交換意見。此外吳釗燮另將與巴國鄉村協會(Asociación Rural del Paraguay, ARP)等重要商會組織幹部商議如何持續深化彼此在經貿領域的交流及合作關係。

外交部指出，台灣與巴拉圭共享民主、自由及人權等普世價值，兩國在基礎建設、公共衛生、教育、農業科技及中小企業創新輔導等領域合作密切、成果豐碩，雙邊關係緊密友好。

巴拉圭副總統韋拉斯格斯（Hugo Adalberto Velázquez Moreno）伉儷曾在今年國慶訪台。總統蔡英文特別感謝巴拉圭在今年的世界衛生大會（WHA）上，為台灣仗義執言，期待台巴兩國一起努力，創造彼此更好的發展。

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