iPhone SE2消息再一發　分析師預測3月上市、取代iPhone 8

▲目前市場傳聞，蘋果將於2020年第一季推出平價機款iPhone SE2。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合外電報導

目前市場傳聞，蘋果將於2020年第一季推出平價機款iPhone SE2。對此，天風國際國際分析師郭明錤再度發布報告，除針對iPhone SE2的投產、上市時間進行進一步推測外，也表示由於iPhone SE2的定位將與iPhone 8相似，預測待iPhone SE2上市後，iPhone 8將會下架。

據郭明錤先前發布的研究報告，iPhone SE2的外觀與硬體規格與iPhone 8相似，並預計將於明年第一季上市。稍早郭明錤指出，iPhone SE2計畫於2020年1月投入量產，並於明年3月底推出，預計起售價為399美元（約新台幣1.22萬元）。

整理目前有關於iPhone SE2的消息，該機款預計將採用4.7吋螢幕，搭載目前最新的A13處理器，配備3GB RAM，儲存容量則會有64GB、128GB兩種選項，機身顏色則有太空灰、銀色與紅色三個選項。該機款將具備Home鍵，且不支援3D Touch，定價則與iPhone SE相同，為399美元起。

郭明錤認為，iPhone SE2將是現有iPhone 6及iPhone 6S用戶主要的升級選項，並成為蘋果2020年的「關鍵增長動力」。由於iPhone SE2的規格配置與iPhone 8十分接近，郭明錤認為iPhone SE2上市之後，蘋果有可能將iPhone 8下架。

不過外媒也指出，「iPhone SE2」可能不是該機款最終的名稱，據推測也可能被稱作「iPhone 8S」或「iPhone 9」，也可能配備比4.7吋更大的螢幕，若是如此，該機款將不會如同初代的iPhone SE那般便攜，這可能會讓iPhone SE的粉絲們失望。

►郭明錤：蘋果iPhone SE2明年推出 外觀設計像iPhone 8、配4.7吋螢幕

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