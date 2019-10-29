爸背嫩嬰吃飯！低頭一看「光頭辣辣」萬人笑慘...苦勸：絕不能吃湯麵

▲ 爸媽帶小孩真的很難好好吃飯 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

家有年幼子女的爸媽都知道，帶孩子出一趟門就跟打仗一樣。一名人妻日前分享她和先生帶嬰兒外出吃飯的照片，老公卻因為要背孩子無法好好吃飯，下秒食物就這樣不偏不倚地掉到寶寶頭上，無奈的樣子也惹笑了1萬多名網友。

「有誰也是有了孩子沒辦法好好吃飯的？」一名媽媽在臉書「爆廢公社」貼出老公帶嫩嬰吃飯的照片，只見老公把孩子背在胸前，飯還沒吃完就露出一臉無奈的眼神。網友仔細往下一看，才發現孩子的頭上多了一個綠色的辣椒，原來是老公進食時不小心掉的，而不知情的寶寶仍還在熟睡當中，畫面讓1萬多名網友笑倒了。

請繼續往下閱讀...

▲無辜嫩嬰：頭上怎麼辣辣的 ？（圖／翻攝自爆廢公社）

網友們紛紛表示自己有類似經驗，「都是這樣的」、「掉過麵線、薯條和雞肉等等」、「光頭辣辣」、「好想笑，但又覺得好可憐」、「我掉過雪糕的外皮」、「火鍋燒肉湯麵都不太行」、「吃完火鍋我女兒的頭都是沙茶」、「有一次喝牛肉湯滴到我兒子頭上，然後就這樣一路滑進他嘴巴」。

不少過來人則是建議原PO可以「側著吃」，也可以拿紙巾蓋在寶寶頭上，吃有湯的熱食也要格外小心。

然而其他爸媽則是含淚表示，孩子還不會走路的時候都還算小case，「趁現在其實都還算能好好吃飯」、「等他們會坐兒童椅、自己拿食物更可怕」、「已經好久不知道簡餐長什麼樣子了」、「開始會走才是痛苦的深淵」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！



►夜深了...千萬別讓腦公看到

