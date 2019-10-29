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喜宴汽水250ml要價120元！他開38罐「慘噴4560元」哭：比啤酒還貴

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記者鄒鎮宇／綜合報導

「人生中第一次喝到比啤酒貴的雪碧！」一名網友在臉書社團「爆料公社」PO文抱怨，他到新莊某飯店舉辦喜宴時，加購了38瓶罐裝汽水，沒想到結帳時才發現竟要支付4560元，等同一瓶250ml的汽水就要120元，讓他氣到不行，「當下員工也沒告知單價…」

原PO表示，他看到帳單後非常傻眼，但當下也只好乖乖付錢，事後詢問飯店，對方才說一瓶160元的啤酒當下有做「買1送1」的促銷，讓他直呼「人生中第一次喝到比啤酒貴的雪碧」，請網友以後購買前務必得知價錢，「不然看到帳單會嚇到喔！」

▲▼喜宴汽水250ml要價120元！他開38罐「慘噴4560元」哭：比啤酒還貴。（圖／東森新聞）

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▲▼網友結帳時看到價錢都傻了。（圖／東森新聞）

▲▼喜宴汽水250ml要價120元！他開38罐「慘噴4560元」哭：比啤酒還貴。（圖／東森新聞）

對此，業者表示，消費者都確認價格，他們才會提供，至於價格是否合理，業者也說，業界都會經驗交換，汽水的價格在飯店業是「還好的」。

據悉，晶華酒店內會一桌附上2瓶紅酒，加點一瓶收費800元，且盒裝柳橙汁無限暢飲，現打的柳橙汁一杯220元，355ml的汽水類則1瓶150元；另外，君悅酒店的啤酒、果汁、汽水無限暢飲，現打柳橙汁一壺600元。

許多網友認為價格不合理，「太貴了吧」、「總統級的雪碧嗎」、「開這種瓶罐飲料，幾乎都是要自付的」，但也有人認為飯店的飲料包含許多成本，「這本來就是主人家要另付的，不包含在1桌的錢裡面」、「120＝場地70＋桌椅20＋服務員10＋飲料20，沒問題啊」。

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