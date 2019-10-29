超強筆電StudioBook One售價33萬亮相　華碩ProArt創作者系列新品齊發

▲ProArt StudioBook One專為內容創作者而生的超強筆電。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

搶攻創作者市場，華碩（ASUS）今（29）日正式在台發表ProArt創作者全系列產品，包括6款筆電、2款桌電、6款螢幕，其中ProArt StudioBook One售價33萬正式亮相，主打極致效能、強大散熱、精準顯色三大優勢，專門為內容創作者而生的超強筆電。

ProArt StudioBook One為全球唯一搭載NVIDIA Quadro RTX 6000顯示卡的筆記型電腦，規格方面，搭載最高可達5GHz的第9代Intel Core i9-9980HK處理器，並採用航太級的輕量化鈦合金散熱模組，以順暢的執行動畫渲染、8K影片剪輯、縮短AI訓練時間與資料計算。

ProArt StudioBook One配備通過PANTONE認證的15.6吋4K UHD顯示器，還有寬廣的100% Adobe RGB色域與低於1的 Delta-E 值，官方強調「看見什麼顏色就是什麼顏色」的超強大創作者體驗色彩。

同時，華碩ProArt Studiobook系列還有推出多款中高階價位的筆電，像是ProArt StudioBook Pro X就是首款四面窄邊框顯示器，搭載NVIDIA Quadro RTX 5000顯示卡的纖薄筆記型電腦，螢幕佔比達92%，還有搭載Quadro與GeForce兩種顯示卡，不同螢幕尺寸的ProArt StudioBook Pro 17 / 15與ProArt StudioBook 17 / 15。

▲8公升機身設計的ProArt Station D940MX。（圖／記者姚惠茹攝）

至於桌機系列，則有8公升機身設計的ProArt Station D940MX，為市面上創作者系列體積最小的桌上型電腦之一，較傳統桌上型電腦機身縮小40%，搭載第9代Intel Core i9處理器 ，並提供Quadro與GeForce兩種顯示卡供使用者選擇，售價99,999元。

▲ProArt Station PA90專業迷你桌上型電腦。（圖／記者姚惠茹攝）

另外一款則是ProArt Station PA90專業迷你桌上型電腦，搭載第9代Intel Core i9處理器、NVIDIA Quadro P2000或RTX 2060顯示卡，同時支援Intel Optane技術與Thunderbolt 3，能快速傳送大型檔案或提升儲存容量，為處理大型資料的專業人縮短工作流程，售價79,900元。

▲華碩ProArt創作者系列專業螢幕。（圖／記者姚惠茹攝）

專業螢幕部分，華碩推出可攜式專業螢幕ProArt PQ22UC為全球首創的21.6吋純色RGB燈條OLED螢幕，採用具備4K（3480Ｘ2160）超高解析度的OLED顯示面板，支援令人無限驚豔的99% DCI-P3廣色域，並結合數十億個可單獨啟動的RGB自發光畫素，實現真正10 位元色彩深度與1,000,000:1精湛對比，售價169,000元。

另外一款則是全球首款採用mini-LED背光的32吋4K HDR螢幕ProArt PA32UCX，具備1152個局部調光區域，內建量子點技術，並以真正10位元色彩及領先全球低於1的Delta-E值，提供89% Rec.2020、99.5% Adobe RGB、99% DCI-P3 及 100% sRGB 廣色域，成就所見即所得的精準色彩呈現，售價89,900元。

此外，專為內容創作者身打造ASUS ProArt顯示器系列，還同步推出不同尺寸與規格的選擇，以滿足使用者多樣化需求，包含ProArt PA27UCX mini-LED專業螢幕、ProArt PA32UC／PA27AC／PA24AC HDR專業螢幕、ProArt PA34VC HDR曲面專業螢幕，能精準呈現所有色彩影像。