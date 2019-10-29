工程師擁小三爽出國！正宮「菜刀擺桌上」氣炸逼問　他瞎扯：我們同房不同床

▲邱姓人夫大搞婚外情不認帳，還賴妻子以死相逼他才會在錄音中承認出軌。（圖／免費圖庫pakutaso）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名邱姓人夫與羅姓小三時常出國旅遊，2人甚至還在外同居，黃姓妻子得知後不斷逼問並錄音，一狀告上法庭求償100萬元，但邱男卻辯稱，當時2人談及此事時，由於妻子拿剪刀抵在腹部，他是為了安撫妻子才會承認出軌，但法院並不採信他的說詞，判他與羅女應賠償正宮60萬元，全案確定。

黃女主張，與擔任工程師的丈夫結婚逾30年，育有2名子女，2018年4月卻從友人處得知丈夫出軌。在她的逼問下，丈夫才承認與羅女曾發生性行為，2人從2017年便在羅女屏東的住處展開同居生活，期間多次赴澳門、日本等地旅遊。黃女一聽怒而提告，決定向2人求償新台幣100萬元。

邱男表示，夫妻倆同住期間，黃女個性暴躁多疑、情緒控制不佳，2人時常發生爭吵，早已分房多年。他會「承認出軌」是因為黃女拿剪刀抵著肚子，桌上還放著菜刀、水果刀不斷逼問，自己是迫於情勢所逼，為了安撫妻子情緒才會「坦承」發生性行為。

另外，針對與羅女同居一事，他則辯稱，父親住處無空房可住，但他為了照顧人在屏東的老父只好向羅女借用一間房間；2人出國時「同房但不同床」，也沒有同居，但這一番說詞並沒有獲得法官採信。

法官勘驗錄音內容後認為，若真要安撫妻子情緒，邱男不會說出「難道妳都沒有責任嗎？」等話來刺激對方，另外，返回父親住處，房間不夠的話，兄弟或父子同房並無不可，還能增進親情交流，再論出國旅遊與異性同房，一般來說，關係若不是家人，就是交往中的男女，因此難以認定是普通朋友共同出遊。

高雄地方法院判邱男及羅女需連帶賠償黃女60萬元；2人認為賠償金額過高決定上訴，請求調降為30萬元，但高雄高分院認為原判決並無不妥，最後將上訴駁回，全案確定。

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