　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

撞死興大生「小夫」背景曝光！　曾綁架「要命小方」之子勒贖500萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲警方已鎖定肇事的賴姓男子，全力追緝。（圖／ETtoday資料照）

▲警方已鎖定肇事逃逸的賴姓男子，全力追緝。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者鄧木卿／台中報導

中興大學三年級黃姓學生29日凌晨遭一輛白色賓士車撞死，肇事者下車察看後棄車逃逸，警方從路口監視器和鄭姓車主得知，車子是綽號「小夫」的21歲賴姓男子所開，警方深入追查赫然發現，賴某曾涉及2017年台中角頭「要命小方」的兒子綁票案，目前還在法院審理中。

鄭姓車主和賴某等人昨晚在大里區一家自助式ktv幫綽號「蚊子」的友人慶生，結束後，賴開著鄭的賓士車，送鄭回家後，賴再開走，不久，就在永隆路、東明路口撞死男大生，鄭某不知賴要把車開去哪裡，直到接到賴的電話，才知道賴撞到人了。

警方從事發地點附近監視器以及鄭姓車主說法，肇事者就是賴某，賴某發現自己闖禍後，棄車逃逸，並攔一輛計程車往台中市方向，警方從賴某手機的發話地點，得知賴某在事發後，就躲藏在南屯區的精密科學園區，無奈地點太大，全是工廠，只有一家汽車旅館，警方遍尋不著。

賴某是埔里人，但一直在台中市活動，有毒品通緝，一旦被逮就得馬上入監服刑1年10個月，這也是警方最擔心的事，因為即使當初不是他開的車，很有可能不會出面澄清，而賴某曾向鄭姓車主透露下午會出面投案，結果爽約。　

警方表示，這群人年紀輕輕即擁有百萬名車，懷疑這些人是詐騙集團，擔任車手角色，而且當晚在ktv包廂內除了喝酒，還有吸毒。

從台中地院判決書赫然發現，2017年1月28日，台中角頭「要命小方」方敏懿的兒子常偉政被擄走勒贖案，賴嫌也是嫌犯之一，當晚，常男被誘騙到台中市南屯區一家加油站前，遭多名歹徒擄走，勒贖5百萬元，常男一上車就被歹徒持鈍器痛毆，14個小時後，常男從汽車旅館逃脫。

警方事後逮捕9人，主嫌是當年26歲的涂皓鈞，他背負詐欺、殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等16條通緝罪，是台中市新生代角頭，更是海外詐欺機房委託的「車手頭」，而賴嫌極可能是涂的手下，全案目前仍在法院審理中。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
颱風麥德姆估今晚生成！水氣往北漂　氣象局示警：周三「2地區」
撞死興大生「小夫」背景曝光！曾綁架「要命小方」之子勒贖500
正妹當講師吸金4億元　幹部名單驚見「本土劇演員」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

約「蘆洲幫」談判9男追砍路邊17歲屁孩　一問是自己人竟丟包醫院

短褲女住戶喝茫...　色保全電梯熊抱狂蹭　「臨別一摸」曝光

國道警路邊吃宵夜！紅斑馬停一旁怠速「轟轟轟」　住戶崩潰：吵到沒辦法睡

工程師擁小三爽出國！正宮「菜刀擺桌上」氣炸逼問　他瞎扯：我們同房不同床

快訊／台18線79.5K處爆廂型車擦撞！「1人受困車內」　警消赴現場搶救中

偷拍大學女兒青春肉體…事過11年還存手機欣賞　妻女怒告變態父

撞死興大生「小夫」背景曝光！　曾綁架「要命小方」之子勒贖500萬

正妹當講師幹部是本土劇演員...瑞傑吸金案　北聯幫大哥掌舵前市長操刀

回國一下飛機就上銬！立領哥變通緝犯　怒譙車商「講跟做都不一樣」

國道遊覽車輪胎高速脱飛　紅斑馬停路肩「屁股遇襲」鈑金脫漆凹陷

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

每晚編謊言不讓孩子知道媽病逝　台中低收父賣地瓜球獨養2童

余苑綺很堅強「化療後胃口好」　余祥銓：她為了小孩也要過這關！

《蒙面》Ella合唱天后級歌手《天天》　網友：又是一個裸奔的聲音

點名蔡英文、鄭文燦「都白白胖胖」　韓國瑜：為什麼國民黨都黑黑瘦瘦

再提「反清復明」狂酸民進黨政府　韓：選舉一到臉上就寫我要主權

約「蘆洲幫」談判9男追砍路邊17歲屁孩　一問是自己人竟丟包醫院

短褲女住戶喝茫...　色保全電梯熊抱狂蹭　「臨別一摸」曝光

國道警路邊吃宵夜！紅斑馬停一旁怠速「轟轟轟」　住戶崩潰：吵到沒辦法睡

工程師擁小三爽出國！正宮「菜刀擺桌上」氣炸逼問　他瞎扯：我們同房不同床

快訊／台18線79.5K處爆廂型車擦撞！「1人受困車內」　警消赴現場搶救中

偷拍大學女兒青春肉體…事過11年還存手機欣賞　妻女怒告變態父

撞死興大生「小夫」背景曝光！　曾綁架「要命小方」之子勒贖500萬

正妹當講師幹部是本土劇演員...瑞傑吸金案　北聯幫大哥掌舵前市長操刀

回國一下飛機就上銬！立領哥變通緝犯　怒譙車商「講跟做都不一樣」

國道遊覽車輪胎高速脱飛　紅斑馬停路肩「屁股遇襲」鈑金脫漆凹陷

12強／日職頂尖球員提升古巴戰力　教頭：成績會更好

尼克40年首人！探花巴瑞特19分15籃板5助攻　雷槍看好八村壘大成功

李汶翰上網偷問「該不該跟女同學交往」　媽媽一開電腦發現！聰明回答被推爆

約「蘆洲幫」談判9男追砍路邊17歲屁孩　一問是自己人竟丟包醫院

救命啊～毛球衝到家裡求救！2黃狗一看「門口霸氣貓」嚇得急煞車

Panasonic最新日製冰箱主打「急凍結」　和牛、海鮮更美味

愛爾蘭辦公室需求超越10年平均2萬坪　「電信科技業最貪吃」愛落腳郊區

一早上工「當然不會睡到中午」！陳其邁報喜：Google 260億投資案過關

俄國駭客消除冬奧禁藥紀錄　魚叉式網路釣魚運用最廣

折手不會得關節炎！專家曝「1部位」恐長期傷害...你也愛喀喀聲？

社會熱門新聞

激情一半！台南女感覺「沒那麼硬」拔刀殺死前男友

北市銀行員輕生　墜10F躺血泊亡

黑道入侵市場　小攤商苦求市府無人理

驚悚撞擊畫面曝　興大生遭白賓士爆撞亡

香奈兒告寶雅求償300萬　免賠確定

虐貓閻王投案原因　走投無路想輕生

賓士撞死興大生　駕駛嚇傻逃跑

虐貓閻王改限制住居　再爆加入虐貓群組

日租套房滿是呻吟聲　+500再來一發

偷看手機發現被劈腿　他泡完溫泉送小三下黃泉

興大生遭白賓士撞死　爸淚：前程都毀了

變態男虐死9貓後神隱　手機雲端竟存百張影照

獨／聯結車鋼捲掉路面　騎士驚逃

警破門見「暗黑王心凌」騎在上面

更多熱門

相關新聞

騎士遭擦撞摔倒　遭對向貨車輾頭慘死

騎士遭擦撞摔倒　遭對向貨車輾頭慘死

72歲林姓老翁17日騎機車行經太平區長億六街雙黃線路段，遭跨越雙黃線超車急切回車道的小貨車擦撞後，疑似重心不穩往左方倒地，慘遭對向黃姓男子開的貨車爆頭，當場死亡，而小貨車張姓駕駛竟逃之夭夭。警方表示，警方追緝下，張男1小時後就到案說明，將依法嚴辦。

駕車追撞前車肇逃　辯剎車失靈肇禍

駕車追撞前車肇逃　辯剎車失靈肇禍

撞12機車落跑！她驚：借朋友開　24歲男卻陳屍路邊

撞12機車落跑！她驚：借朋友開　24歲男卻陳屍路邊

他撞死老人逃逸員警上門與妻抱頭痛哭

他撞死老人逃逸員警上門與妻抱頭痛哭

派出所前撞車不停！他300m後再衝賓士釀5傷　插管中

派出所前撞車不停！他300m後再衝賓士釀5傷　插管中

關鍵字：

興大生肇事逃逸

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

完婚隔天「女神妻歪嘴斜眼」夫悔了

身分證有1或8西堤消費送牛肋券

輪到天蠍座11月到天賜百匯享5折

身上多出「牙齒印＋鞭痕」...丈夫一看氣炸

激情一半！台南女感覺「沒那麼硬」拔刀殺死前男友

年薪百萬男裝窮！實測聯誼2女結局超悲催

偶像和素人「第一次見面就上床」

北市銀行員輕生　墜10F躺血泊亡

23歲男愛上46歲女「2個月就閃婚」

黑道入侵市場　小攤商苦求市府無人理

猜拳輸啦！台南弟「變神燈精靈」超哀怨

結婚8週年…Grace難釋懷被阿翔背叛：日子失控

3歲小弟「30分割包皮手術變4hrs」　爸掀紗布換藥傻眼

日本AV驚見台灣美人妻！達人：當我們瞎了嗎

謝忻爆切割胡瓜…私下對話全曝光

更多

最夯影音

更多
15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福

15歲老阿金吃蛋糕過「最後生日」 與家人團聚...主人：盼牠走得幸福
父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

父母失能...彰化單親爸窮養3幼女 「住帆布屋草叢如廁」家裡剩哭聲

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

男歌手絕美嗓音飆唱抖音神曲！　一開口全場驚豔：一定是女生

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

汪誤會出去玩「反被帶去美容院」 牠驚覺遭背叛！心死狠瞪主子20秒

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

新竹男「虐9貓」血腥影片曝光遭肉搜 他怕私刑投案...民圍警局怒嗆：人渣

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面