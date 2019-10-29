撞死興大生「小夫」背景曝光！　曾綁架「要命小方」之子勒贖500萬

▲警方已鎖定肇事逃逸的賴姓男子，全力追緝。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者鄧木卿／台中報導

中興大學三年級黃姓學生29日凌晨遭一輛白色賓士車撞死，肇事者下車察看後棄車逃逸，警方從路口監視器和鄭姓車主得知，車子是綽號「小夫」的21歲賴姓男子所開，警方深入追查赫然發現，賴某曾涉及2017年台中角頭「要命小方」的兒子綁票案，目前還在法院審理中。

鄭姓車主和賴某等人昨晚在大里區一家自助式ktv幫綽號「蚊子」的友人慶生，結束後，賴開著鄭的賓士車，送鄭回家後，賴再開走，不久，就在永隆路、東明路口撞死男大生，鄭某不知賴要把車開去哪裡，直到接到賴的電話，才知道賴撞到人了。

警方從事發地點附近監視器以及鄭姓車主說法，肇事者就是賴某，賴某發現自己闖禍後，棄車逃逸，並攔一輛計程車往台中市方向，警方從賴某手機的發話地點，得知賴某在事發後，就躲藏在南屯區的精密科學園區，無奈地點太大，全是工廠，只有一家汽車旅館，警方遍尋不著。

賴某是埔里人，但一直在台中市活動，有毒品通緝，一旦被逮就得馬上入監服刑1年10個月，這也是警方最擔心的事，因為即使當初不是他開的車，很有可能不會出面澄清，而賴某曾向鄭姓車主透露下午會出面投案，結果爽約。

警方表示，這群人年紀輕輕即擁有百萬名車，懷疑這些人是詐騙集團，擔任車手角色，而且當晚在ktv包廂內除了喝酒，還有吸毒。

從台中地院判決書赫然發現，2017年1月28日，台中角頭「要命小方」方敏懿的兒子常偉政被擄走勒贖案，賴嫌也是嫌犯之一，當晚，常男被誘騙到台中市南屯區一家加油站前，遭多名歹徒擄走，勒贖5百萬元，常男一上車就被歹徒持鈍器痛毆，14個小時後，常男從汽車旅館逃脫。

警方事後逮捕9人，主嫌是當年26歲的涂皓鈞，他背負詐欺、殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等16條通緝罪，是台中市新生代角頭，更是海外詐欺機房委託的「車手頭」，而賴嫌極可能是涂的手下，全案目前仍在法院審理中。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來